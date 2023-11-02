يحتوي الجلد على العديد من الجريبات الشعرية الصغيرة، أو المسام.تحتوي كل جريبة على شعرة وغدة متعددة الفصوص تسمى الغُدَّة الزهمية.تُنتِجُ الغدد الزُهميَّة مادَّة زيتيَّة تُسمَّى الزُّهم sebum، والتي تنتقل عادةً إلى المسام لتزليق الشعر والجلد.

يحدث حبّ الشباب عندما تنسد المسام بالزهم الزائد وخلايا الجلد الميتة.إذا كانت المسام مسدودة جزئيًا مع بقاء المسار إلى سطح الجلد مفتوحًا، فإن السطح الداكن من الزهم الجاف يُدعى بالرأس الأسود (الزؤان).ولكن، إذا كان المسلك المؤدي إلى سطح الجلد مسدودًا، تصاب المسام بالعدوى وتصبح ملتهبة، مما يؤدي إلى ظهور كتلة حمراء، متورمة، مليئة بالقيح تُسمَّى البثرة.يمكن للعدوى الأكثر عمقًا وخطورة أن تؤدي إلى عقيدات صلبة تحت سطح الجلد تسمى الكيسات.

يمكن للأشخاص أن يعانوا من حب الشبب في أي مرحلة عمرية، وهو ما يحدث لدى معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم.في كثير من الأحيان ، يحدث حبّ الشباب في أثناء البلوغ وبالتزامن مع الطمث عند المرأة بسبب الزيادة في إنتاج الهرمونات.