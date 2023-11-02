خلال تنظير القصبات، يُمرِّر الطبيب أنبوبًا مرنًا من الألياف البصريَّة من خلال فتحة الأنف أو في الفم وصولا للمَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية.يستطيع الطبيب رؤية المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية الكبيرة مباشرةً.يكون الشخص مستيقظًا عادةً، رغم أنَّه يكون تحت تأثير المهدِّئ غالبًا.يتم استخدام إبرة وريديَّة لإيصال الدواء إلى الوريد، وبذلك يمكن إعطاء الأدوية.يُستَعمل تخطيط كَهربيَّة القلب واختبار قياس التأكسُج النبضي (الشاشات التي تشاهد في أقصى اليسار) لمراقبة العلامات الحيوية في أثناء القيام بالإجراء.