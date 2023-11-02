1.الوقوف مع تباعد القدمين بقدر عرض الوركين.

2.ينبغي أن تتجه أصابع القدم نحو الأمام بحيث تبقى متوازية مع الركبتين.

3.الحفاظ على صلابة الجذع، وتحريك الأرداف إلى الخلف، كما هي الحال عند بداية الجلوس على الكرسي، وأخذ وضعية القرفصاء إلى الأسفل حتى يصبح الفخذان متوازيين تقريبًا مع الأرض.

4.العودة إلى وضعية البدء وتكرار التمرين.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذه الحركة تتكرَّر في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك مرَّة كل يومين.

6.إرشادات خاصة

أ.الحفاظ على وزن الجسم خارج القدم والكعبين.

ب.البدء بقرفصاء جزئي وزيادة مدى القرفصاء مع الاعتياد على الحركة.