يُستخدم تصوير الأوعية للحصول على معلومات تشخيصية عن الأوعية الدموية التي تحمل الدَّم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وخاصة لتحري ما إذا كان الوعاء مسدودًا بخثرة دموية أو متضيقًا بسبب تصلب الشرايين.

وللقيام بهذا الإجراء، يقوم الطبيب بإدخال قثطار رفيع في أحد الشرايين في أعلى الفخذ ويمرره إلى المنطقة المتأثرة التي يجري تقييمها.عندما يجري تقييم الدماغ (يسمى تصوير الأوعية الدماغية)، يُمرر القثطار إلى الشريان الأبهر، ثم إلى الشرايين الكبيرة التي تحمل الدم إلى الدماغ (الشرينان السباتي والفقري).