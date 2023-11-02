يمثل مخطط كهربية القلب (ECG)، الذي يُرى على اليمين، تمثيلًا لحركة التيار الكهربائي (مصورة باللون الأخضر) عبر القلب في أثناء نبضان القلب.الموجة الأولى من تخطيط كَهربيَّة القلب، والتي تُسمَّى الموجة P، تمثِّل بدء ضربات القلب في الحجرتين العلويتين من القلب (الأذينتين).ويمثل المركَّب QRS حركة التيار الكهربائي من خلال الحجرتين السفليَّتين للقلب (البطينين).وتمثل الموجة T طور الاسترداد recovery phase، حيث ينتشر التيار الكهربائي مَرَّةً أخرى عائدًا إلى البطينين في الاتجاه المعاكس.ينبض القلب، الذي يُشاهَدُ إلى اليسار، في الوقت الالحقيقي مع مخطط كهربيَّة القلب.يتم ضخ الدَّم المستنفد للأكسجين (الأزرق) من القلب إلى الرئتين اللتين تزوِّدانه بالأكسجين.يعود الدَّم (الأحمر) الغني بالأكسجين من الرئتين إلى القلب، ويَجرِي ضخه إلى جميع أنحاء الجسم.