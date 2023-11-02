في أثناء التنفُّس، تمتلئ الرئتان بالهواء، ويجري تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون في الأسناخ الرئوية.يغادر غاز ثاني أكسيد الكربون الجسم في أثناء الزفير.تحدث هذه العملية عادةً دون انقطاع.

انقطاع التنفس في أثناء النوم sleep apnea هو اضطراب نوم شائع جدًا يتميز بتوقف التنفس في أثناء النوم.يستمر انقطاع النفس apnea، أو الفترة الزمنية التي يتوقف فيها التنفس، من 10 إلى 20 ثانية بشكل عام، وقد يحدث ما بين 20 إلى 30 مرة في الساعة كل ليلة.

هناك ثلاثة أنواع من انقطاع التنفس في أثناء النوم:

انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم

انقطاع التنفس المركزي في أثناء النوم Central sleep apnea

انقطاع التنفُّس المختلط في أثناء النوم (مزيج من النوعين)

يحدث انقطاع التنفُّس الانسدادي في أثناء النوم عندما تسترخي العضلات التي تدعم الحنك الرخو في الجزء الخلفي من الحلق.مع استرخاء العضلات، يحدث تضيُّق في المجرى التنفسي ويحدث انسداد مؤقَّت.يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم، ممَّا يدفع الدماغ إلى إيقاظ الجسم من النوم لإعادة فتح المجرى التنفسي.

يكون انقطاع التنفُّس الانسدادي في أثناء النوم أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.قد تتضمن الأعراضُ الشَّائعة

فرط النعاس في أثناء النوم

الشخير بصوت مرتفع مع فترات من الصمت متبوعة بشهقات

نوم مضطرب

الاستيقاظ مع الشعور بجفاف في الفم أو ألم في الحلق

تُعدُّ أجهزة سيباب CPAP، واستخدام الأجهزة الفموية، والعلاج بالأكسجين من المعالجات الشائعة.في بعض الحالات، تُستخدم الجراحة لإزالة العوائق التي تسد مجرى التنفس.