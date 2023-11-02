يتكوَّن الجهاز الهيكلي من 206 عظام ويوفِّر الدَّعم، ويسمح بالحركة، ويحمي الأعضاء الداخلية للجسم.قد يُطبق في بعض الأحيان ضغطٌ كبيرٌ على العظام، ممَّا يؤدِّي إلى كسرها.عادةً ما تنجم الكسور عن السقوط، أو التعرض لضربة من جسم ما، أو التواء أو انحناء العظم.عندما يتشقَّق العظم أو ينكسر جزئياً فقط، يُشير الأطباء إليه على أنَّه كسر غير كامل.

الكسرُ الشعري هو كسر غير كامل، وهو يشبه الصدع الذي يشق طريقه عبرَ كامل العظم.ينجم هذا الكسر عادةً عن إصابة بسيطة نسبيًا.كسرُ الغصن النضير هو كسر غير كامل يُشبه كسر فرع الشجرة الصغير.حيث ينكسر جانب واحد من العظم فقط مما يسبب انحناء العظم.يُعالج كلٍّ من الكسر الشعري وكسر الغصن النضير عن طريق التثبيت بجبيرة لإتاحة الفرصة للالتئام.

عندما يتكسر العظمُ إلى أجزاء، فيُشير الأطباء إليه على أنَّه كسر كامل.الكسر البسيط هو كسر كامل ينكسر فيه العظم إلى جزأين.يمكن لهذا الكسر أن يكون

مستعرضًا (بشكل مستقيم عرضي عبر العظم)

منحرفًا (بشكل زاوية)

لولبيًا (بشكل زاوية ملتوية)

متفتتًا (أو متعدد الأجزاء) هو كسر كامل يتكسر فيه العظم إلى شظايا عديدة.ينجم هذا الكسر عادةً عن إصابة شديدة.تُعالَج كل من الكسور البسيطة والمتفتتة عادةً عن طريق التثبيت بواسطة جبيرة، أو بواسطة براغي وصفائح أحيانًا.