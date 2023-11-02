الغدتان الكظريتان هما جزء من جهاز الغدد الصماء، الذي ينظم مستويات الهرمونات في الجسم.هما غدتان صغيرتان، هرميتا الشكل، تتوضَّع واحد فوق كلِّ كليةتُنتج الغدتان الكظريتان هرمونًا يدعى الكورتيزول.

يؤدي الكورتيزول العديد من الوظائف، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إمكانية إنتاج المزيد من الكورتيزول للمساعدة على تدبير آثار العدوى، والرضوض، والضغط النفسي.يمكن للكورتيزول أن يمنع الجهاز المناعي في الجسم من مهاجمة أنسجته، كما يفعل مع جسم غريب، مثل البكتيريا أو الفيروسات.ولكن في بعض الأحيان، حتى الإنتاج الزائد من الكورتيزول لا يسيطر بشكلٍ كافٍ على استجابة الجهاز المناعي.

الستيرويدات القشرية هي أدوية يمكن استنشاقها، أو تناولها عن طريق الفم، أو تُطبق موضعيًا، أو تُحقن وريديًا أو عضليًا.وهي هرمونات مُنتجة صناعياً بحيث تُشبه الكورتيزول بدرجة كبيرة.تمنع الستيرويدات القشرية الكريَّات البيض من مهاجمة الأنسجة، وتقلل المواد المسببة للالتهاب التي تنتجها هذه الخلايا المناعية.