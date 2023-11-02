القلبُ هو عضلة نابضة تضخ الدَّم إلى الرئتين والجسم عبر جهاز الدوران.يوجد داخل القلب أربع حجرات مسؤولة عن جمع الدَّم ثم إعادة توزيعه في الجسم.يُطلق على الحجرتين العلويتين اسم الأذين الأيمن والأيسر، أما الحجرتان السفليتان الأكبر حجمًا فيطلق عليهما اسم البطين الأيمن والأيسر.يكون البطين الأيسر مسؤولاً عن ضخ ما يتراوح بين 3 إلى 6 لترات من الدم إلى كامل الجسم في كل دقيقة.ولكن، قد يُسبب المرض أحيانًا فشل البطين الأيسر في ضخ كمية كافية من الدم للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي.وفي هذه الحالة، يمكن لآلة تُسمى جهاز المساعدة البطيني الأيسر، LVAD، أن تساعد القلب على إنجاز عمله.جهاز المساعدة البطيني الأيسر هو مضخة ميكانيكية تُزرع جراحيًا في الجسم.يساعد الجهاز على الحفاظ على قدرة ضخ القلب التي لا يمكن أن تعمل بشكل فعال من تلقاء نفسها.تجري زراعة العديد من الأجهزة المساعدة البطينية اليسرى الجديدة مباشرةً في البطين الأيسر وتقوم بدفع الدم من خلال أنبوب متصل بالشريان الأبهر.بهذه الطريقة تُقلل الأجهزة المساعدة البطينية اليسرى من حجم العمل الذي يحتاج القلب الضعيف للقيام به.تكون الأجهزة المساعدة البطينية اليسرى مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين ينتظرون زراعة القلب.ونظرًا إلى أنَّ أعداد المرضى الذين يحتاجون عمليات زرع القلب تفوق بكثير عدد القلوب المتاحة للتبرُّع، يمكن أن يكون جهاز المساعدة البطيني الأيسر منقذًا حقيقيًا للحياة.يرتبط هذا الإجراء بعدة مضاعفات محتملة ينبغي مناقشتها مع الطبيب قبل العمل الجراحي.