يعد التنكس البقعي، والذي يُشار إليه عادةً بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، السبب الرئيسي للعمى في بعض البلدان.

في أثناء الرؤية الطبيعية، يدخل الضوء إلى العين من خلال القرنية، ثم يمر عبر الحدقة والعدسة، ويتركز على منطقة صغيرة في الشبكية في الجزء الخلفي من العين تسمى اللطخة (البقعة) الصفراء macula.

تقع اللطخة الصفراء في مركز الشبكية وتساعد على الرؤية الأمامية التفصيلية.حيث تسمح بمشاهدة التفاصيل الدقيقة، مثل ملامح الوجه والأحرف الصغيرة.

عندما تتنكس اللطخة الصفراء بسبب التقدم في العمر، يحدث تفكُّك في النسيج البقعي الحساس، وقد تصبح الأجسام ضبابية، ومشوَّهة، وتفقد لونها.وقد يرى الشخص منطقة مظلمة أو فارغة في وسط الحقل البصري.