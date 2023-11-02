يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن تضرر العظام والأنسجة الرخوة معًا.في أثناء هذا الإجراء، يجري إنشاء صور تشريحية ثلاثية الأبعاد من خلال استخدام تقنية الأشعة السينية.

تُستخدم الأشعَّة السِّينية لالتقاط الصور عن طريق تسليط حزمة كهرومغناطيسية عالية الطاقة عبر جسم المريض.تُلقي هذه الحزمة ظلًا على فيلم الأشعة السينية.تتشكل صورة للبنى الداخلية من خلال الظلال الناجمة عن كثافات نسيجية مُختلفة.تسمح الأنسجة الأكثر ليونة بمرور المزيد من ضوء الأشعة السينية، بينما تسمح الأنسجة الأكثر صلابة، مثل العظام، بمرور كمية أقل من الضوء.