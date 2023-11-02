يتحكم الدماغ بجميع الحركات الإرادية في الجسم.تُعطي الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تسمى العَصَبُونات الحَرَكِيَّة العُلوِيَّة، الأمر بالحركة من خلال تحرير إشارات كيميائية تسمى النَّواقل العصبيَّة.تُمرر الإشارة من الخلايا العصبية الحركية العليا إلى الخلايا العصبية الحركية السفلية للعمود الفقري.

تمتدُّ الألياف العصبية من العمود الفقري، والتي تسمى المحاور، إلى العضلات.تُسمى نقطة التقاء المحاور بالألياف العضلية بالموصل العصبي العضلي.عندما تصل الإشارة إلى المَوصِل العَصَبِيّ العَضَلِيّ، يحدث انقباض العضلة - مما يؤدي إلى حركة عضلية إرادية.

يُعدُّ التَّصَلُّبُ الجانِبِيُّ الضُّمورِيّ Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) والذي يُسمى كثيرًا بداء لو جيريغ (Lou Gehrig disease) اضطرابًا تنكسيًا في العصبونات الحركية العلوية والسفلية.مع إصابة المزيد من الخلايا العصبية الحركية، تصبح غير قادرة على إرسال إشارات الحركة إلى العضلات.يحدث تراجع في الحركة العضلية الإراديَّة والتنسيق.

ومع مرور الوقت، يحدث ضعف العضلات والتشنُّج.لا يستطيع المرضى القيام بأنشطة روتينية، مثل المشي والنهوض من على الكرسي.