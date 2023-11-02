عندما يتنفس الشخص ينتقل الهواء عبر الأنف باتجاه الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر تُسمى الشُّعَب أو القصبات الهوائية.تتفرع الشُّعَب أو القصبات الهَوائيَّة إلى ممرات أصغر تُسمى القُصيبات bronchioles، وأخيرًا إلى أكياس صغيرة ورقيقة وهشَّة تُشبه عناقيد العنب تُسمَّى الأسناخ alveoli.يمكن أن يحدث انسدادٌ في القصبات أو القُصيبات ويتوقف جريان الهواء عبرها.وقد يتسبَّبَ هذا في حدوث انخماص كلي أو جزئي في الرئتين، وهي حالة تسمى الانخماص الرئوي.هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي لحدوث الانسداد، مثل وجود جسم أجنبي في الممرَّات الهوائيَّة، أو ضغط ناجم عن أورام في الصدر، أو بلغم أو مخاط محتَجز، أو بسبب اضطرابات رئويَّة أخرى.قد يحدث الانخماص كاختلاط لعملية جراحية استدعت إجراء تنبيب.الخطوة الأولى في مُعالَجَة الانخماص هي إزالة سبب الانسداد.كما يُستخدم الأكسجين التكميلي والعلاج الفيزيائي للصدر والمضادات الحيوية كعلاج معياري.يعود نسيج الرئة إلى طبيعته في معظم الحالات.