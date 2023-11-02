الانتباذ البطاني الرحمي هو اضطراب يُصيب الجهاز التناسليّ الأنثوي.يتكوَّن الرحم من 3 طبقات:

الغلالة المصلية للرحم perimetrium (الطبقة الخارجيَّة)

عضل الرحم myometrium (العضلة أو الطبقة الوسطى)، و

بطانة الرحم endometrium (الطبقة الداخلية)

في كل شهر في أثناء الدورة الطمثية للمرأة، تنمو بطانة الرحم وتزداد سماكتها استعدادًا لانغراس البويضة الملقحة.عندما تصل بطانة الرحم إلى كامل سماكتها، تتحرر البويضة من المبيضين.إذا تلقحت البويضة، فإنها تتعلق ببطانة الرحم السميكة.ولكن، إذا لم تتلقح البويضة، فسوف تنسلخ بطانة الرحم كجزء طبيعي من الدورة الطمثية.

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ترتبط فيها الخلايا البطانية الرحمية بالأنسجة المحيطة بالرحم، مثل البوقين الرحميين، أو المبيضين، أو الأمعاء الكبيرة أو الصغيرة.