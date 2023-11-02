الانتباذ البِطاني الرَّحِمي
الانتباذ البطاني الرحمي هو اضطراب يُصيب الجهاز التناسليّ الأنثوي.يتكوَّن الرحم من 3 طبقات:
الغلالة المصلية للرحم perimetrium (الطبقة الخارجيَّة)
عضل الرحم myometrium (العضلة أو الطبقة الوسطى)، و
بطانة الرحم endometrium (الطبقة الداخلية)
في كل شهر في أثناء الدورة الطمثية للمرأة، تنمو بطانة الرحم وتزداد سماكتها استعدادًا لانغراس البويضة الملقحة.عندما تصل بطانة الرحم إلى كامل سماكتها، تتحرر البويضة من المبيضين.إذا تلقحت البويضة، فإنها تتعلق ببطانة الرحم السميكة.ولكن، إذا لم تتلقح البويضة، فسوف تنسلخ بطانة الرحم كجزء طبيعي من الدورة الطمثية.
الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ترتبط فيها الخلايا البطانية الرحمية بالأنسجة المحيطة بالرحم، مثل البوقين الرحميين، أو المبيضين، أو الأمعاء الكبيرة أو الصغيرة.
وفي أثناء مرحلة الطمث التي تنمو فيها البطانة الرحمية، تنمو الخلايا الموجودة خارج الرحم أيضًا.عند حدوث الإباضة وعدم تلقيح البويضة، تتسلخ خلايا بطانة الرحم داخل وخارج الرحم معًا، ممَّا يتسبَّب في حدوث نزفٍ، ومغصٍ شديدٍ، وألم.كما يمكن للانتِباذ البِطَانِيّ الرَّحِمِيّ أن يؤثر في خصوبة المرأة.يمكن للطبيب تشخيص هذا الاضطراب وتدبيره بشكل مناسب.