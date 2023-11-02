النطاف (أو الحيوانات المنوية) هي الخلايا التناسلية الذكرية التي تتشكل في النبيبات الناقلة للمني في الخصيتين.تنتقل النطاف عبر نظام قنوي طويل يبدأ من الخصيتين، ويمر بالبربخ، ثم من خلال أنابيب طويلة وضيقة تسمى الأسهر الأيمن والأسهر الأيسر.تستمر النطاف بالحركة عبر الحويصلات المنوية، وغدة البروستات، والغدة البصلية الإحليلية، وتختلط مع السائل المنوي وتشكل الدفق أو القذف الذي يسمى المني.

في أثناء استئصال الأسهر، يَجرِي قطع الأسهر وربطه بحيث لا يمكن قذف الحيوانات المنوية.مع ذلك يستمر حدوث القذف بشكل طبيعي.ولكن لا تكون الحيوانات المنوية جزءًا من سائل القذف.وبالتالي لا يحدث الإخصاب عادةً.بعد استئصال الأسهر، يستمر إنتاج الحيوانات المنوية، ولكن الجسم يمتصها دون أن تسبب له أي ضرر.