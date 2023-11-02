القلبُ هو عضلة نابضة تضخ الدَّم إلى الجسم عبر شبكة من الشرايين.تضغط قوة الدَّم باستمرارٍ على الجدران الداخلية للأوعية الدَّمويَّة.ويعرف هذا باسم "ضغط الدَّم".يتم قياس ضغط الدَّم لتقييم قوة وكمية الدَّم التي يجري ضخها من القلب، وكذلك المرونة وحالة الأوعية.هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في ضغط الدم ، بما في ذلك:

مستويات الهرمونات في الجسم

محتوى الماء والملح

حالة القلب والكلى والجهاز العصبي والأوعية الدموية

ينظم ضغط الدَّم بشكل وثيق من قبل المواد الكيميائية في الجسم التي تغير قطر الأوعية الدموية اعتمادًا على احتياجات الجسم: حيث تتوسَّع للسماح بمزيد من تدفق الدَّم أو تتضيَّق للسماح بجريان أقل للدَّم؛فمثلًا، يؤدي هرمون النورإبِينِفرين إلى تضيق الأوعية الدَّمويَّة.يجري تحرير النورإبِينِفرين من الغُدَّة الكظرية، حيث يدور في مجرى الدَّم ويرتبط بالبروتينات التي تسمى مستقبلات ألفا الأدرينالية على سطح العضلات الملساء داخل الأوعية الدَّمويَّة؛حيث تنكمش خلايا العضلات الملساء بمجرَّد ارتباطه، ممَّا يُنقص من اتِّساع الوعاء الدموي.وبذلك، يمكن أن يؤدي تحفيز مستقبلات ألفا هذه إلى ارتفاع ضغط الدم.