آلية عمل الصمامات القلبية
القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.توجد أربعة صمامات داخل القلب، تنفتح وتنغلق بتسلسل دقيق للحفاظ على حركة الدم في الاتجاه الصحيح.
يتحكم اثنان من صمامات القلب بتدفق الدم من حجرتيه العلويتين، أو الأذينين، إلى حجرتيه السفليتين، أو البطينين.يتحكم صمامان آخران في تدفق الدم من البطينين إلى الرئتين والجسم.عندما تنفتح الصمامات الأربعة وتنغلق، فإنها تصدر اثنين من "الأصوات القلبية" المميزة التي يشار إليها باسم ضربات القلب.
في أثناء ضربة القلب الطبيعية، تمتلى الأذينة اليمنى بالدم الفقير بالأكسجين العائد من أنحاء الجسم، ثم تنقبض وتضخ الدم عبر الصمَّام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن.بعد ذلك، ينقبض البطين الأيمن ويضخ الدم من خلال الصمام الرئوي إلى الشريان الرئوي.ينقل الشريان الرئوي الدم إلى الرئتين لتحميل الأكسجين.
في نفس الوقت، يدخل الدم الغني بالأكسجين العائد من الرئتين إلى الأذينة اليسرى، التي تضخ الدم عبر الصمام المترالي إلى داخل البطين الأيسر.يُؤدِّي انقباض البطين الأيسر إلى ضخ الدم عبر الصمام الأبهري إلى الشريان الأبهر، حيث يجري توزيعه إلى أنحاء الجسم.
يجري توجيه الدم عبر القلب من خلال الصمامات.عندما تنقبض الأذينتان، ينفتح الصمامان في هاتين الحجرتين العلويتين، والصمام ثلاثي الشرفات، والصمام المترالي مما يسمح بتدفق الدم إلى البطينين.عندما ينقبض البطينان، يُجبر الصمام ثلاثي الشرف والصمام التاجي على الانغلاق في حين يُجبر الصمامان البطينيان، الرئوي والأبهري، على الانفتاح نتيجة الضغط البطيني.يُمنع الدم الخارج من البطينين من التدفق إلى الخلف من خلال السدادة الضيقة التي تتشكل من شرفات الصمامين الأبهري والرئوي.هناك العديد من الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر في وظيفة الصمام، بما في ذلك القلس الصمامي والتضيق الصمامي.