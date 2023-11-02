القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.توجد أربعة صمامات داخل القلب، تنفتح وتنغلق بتسلسل دقيق للحفاظ على حركة الدم في الاتجاه الصحيح.

يتحكم اثنان من صمامات القلب بتدفق الدم من حجرتيه العلويتين، أو الأذينين، إلى حجرتيه السفليتين، أو البطينين.يتحكم صمامان آخران في تدفق الدم من البطينين إلى الرئتين والجسم.عندما تنفتح الصمامات الأربعة وتنغلق، فإنها تصدر اثنين من "الأصوات القلبية" المميزة التي يشار إليها باسم ضربات القلب.

في أثناء ضربة القلب الطبيعية، تمتلى الأذينة اليمنى بالدم الفقير بالأكسجين العائد من أنحاء الجسم، ثم تنقبض وتضخ الدم عبر الصمَّام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن.بعد ذلك، ينقبض البطين الأيمن ويضخ الدم من خلال الصمام الرئوي إلى الشريان الرئوي.ينقل الشريان الرئوي الدم إلى الرئتين لتحميل الأكسجين.

في نفس الوقت، يدخل الدم الغني بالأكسجين العائد من الرئتين إلى الأذينة اليسرى، التي تضخ الدم عبر الصمام المترالي إلى داخل البطين الأيسر.يُؤدِّي انقباض البطين الأيسر إلى ضخ الدم عبر الصمام الأبهري إلى الشريان الأبهر، حيث يجري توزيعه إلى أنحاء الجسم.