يعتمد علاج سرطان الثدي على نوعه ومرحلته
النوع
المُعالجَات المُمكنة
السَّرَطانة القنويَّة اللابدة (السرطان الذي يقتصِرُ على قنوات الحليب في الثَّدي)
استئصال الكتلة (الجراحة المُحافظة على الثدي لاستئصال الورم وبعضٍ من النسيج المُحيط) أو استئصال الثدي
في بعض الأحيان حاصرات الهرمونات (الأدوية التي تؤثِّر في الهرمونات، مثل تاموكسيفين أو مثبطات الأروماتاز)
السرطانة الفصيصيَّة المُوضَّعة التقليديَّة (خلايا غير طبيعية يقتصر وجودها على الغدد المنتجة للحليب في الثدي)
الجراحة للتحري عن السرطان أحيانًا
إذا لم يجر التحري عن سرطان، المراقبة مع الفُحوصات المنتظمة والتصوير الشعاعيّ للثدي
تاموكسيفين، وبالنسبة إلى بعض المريضات ما بعد سنّ اليأس، دواء رالوكسيفين أو مُثبط للأروماتاز (مثل أناستروزول أو إكسيمستان أو ليتروزول)، وذلك للتقليل من خطر السرطان الغزوانيّ
في حالاتٍ نادرةٍ ، استئصال الثديين معًا للوِقاية من السرطانات الغزوانيَّة
السَّرطانة الفصيصيَّة المُوضَّعة مُتعدِّدَة الأشكال pleomorphic (والتي على النقيض من النوع التقليديّ تُؤدِّي إلى سرطانٍ غزوانيّ)
الجراحة لاستئصال المنطقة غير الطبيعيَّة وبعض النسيج حولها
أحيانا تاموكسيفين أو رالوكسيفين في محاولة للوقاية من حدوث السرطان
سرطان في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (مرحلة مُبكِّرَة)
استئصال الكتلة متبوعًا بالمُعالجة الشعاعية
استئصال الثدي مع أو من دُون إعادة تشكيل الثَّدي
بعد الجراحة، المُعالجة الكِيميائيَّة، أو حاصرات الهرمونات، أو الأدوية المُضادَّة لـ HER2 (مثل تراستوزوماب)، أو مشاركة من هذه الأدوية
في بعض الأحيان، العلاج بالمواد المُساعدة القبلية (المُعالجة الكِيميائيَّة قبل الجِراحَة) لتقليل حجم الورم وتحسين فرص إجراء جراحة مُحافظة على الثدي
السرطان في المرحلة الثالثة (مُستفحل موضعيًا)، بما في ذلك سَرطان الثدي الالتهابيّ
في كثير من الأحيان، المُعالجة الكِيميائيَّة أو أحيانًا حاصرات الهرمونات قبل الجراحة للتقليل من حجم الوَرَم
استئصال الكتلة أو استئصال الثدي إذا كان الورم صغيرًا بما فيه الكفاية لاستئصاله بشكلٍ كاملٍ
المُعالجَة الشعاعيَّة من بعد الجراحة عادةً
في بعض الأحيان المُعالجة الكِيميائيَّة، أو حاصرات الهرمونات، أو كليهما بعد الجراحة
السرطان في المرحلة الرابعة (السرطان النقيليّ) أو السرطان الذي ينكس
بالنسبة إلى الأورام إيجابية مستقبلات الإستروجين، حاصرات الهرمونات أو استئصال أو تثبيط المبيضين
المُعالجة الكِيميائيَّة
بالنسبة للأورام الإيجابية لمستقبل HER2، يجري استخدَام تراستوزوماب،أحيانًا بالمشاركة مع دواء بيرتوزوماب
المُعالجة الشعاعيَّة للآتي:
بالنسبة إلى النقائل إلى العظم، البيسفُوسفونات (مثل زوليدرونات أو باميدرونات) عن طريق الوريد للتقليل من ألم العظم والنقص في الكثافة العظميَّة