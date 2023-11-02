مقارنةٌ بين الهذيان والخرف
السِمة
الهذيان
الخَرَف
طريقة حدوث الاضطراب
فجأة، وأحيَانًا بنقطة بداية مُحددة
ببطء، وبنقطة بداية غير مُحددة
السَّبب
حالة أخرى بشكلٍ دائمٍ تقريبًا، مثل العدوى أو التجفاف أو استخدام أدوية معيَّنة أو التوقف عن استخدامها
اضطراب في الدماغ عادةً، مثل ألزهايمر أو الخرف الوعائي أو الخرف المصحوب بأجسام ليوي
الأَعرَاض المُبكِّرة الرئيسية
عدم القدرة على تركيز الانتباه
فقدان الذاكرة، خُصوصًا للأحداث الأخيرة
التاثير ليلاً
يتفاقم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا
يتفاقم غالبًا
مستوى اليقظة (الوعي)
يضعف المستوى بدرجاتٍ متفاوتة، ويُمكن أن يتراوح بين فرط اليقظة إلى التلكُّؤ sluggish
طبيعي إلى أن يصل الاضطراب إلى مراحل متأخرة
الاهتداء Orientation للبيئة المحيطة
يختلف
ضعيف
التأثير في اللغَة
كلام بطيء، وغالبًا مع لُغة غير مترابطة وغير مناسبة
صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة أحيَانًا
الذاكرة
يختلف
تُفقَد، وخُصوصًا بالنسبة إلى الأحداث الأخيرة
استفحَال أو تفاقم
يسبب اختلافات في الوظيفة الذهنية، حيث يكون الأشخاص في حالة يقظة للحظة، ثُمَّ يبدو عليهم التلكُّؤ والنعاس بعدها مباشرةً
يستفحل ببطء وبشكلٍ تدريجي، ولكن في نهاية المطاف يُضعِف جميع الوظائف الذهنية بشكلٍ كبيرٍ
مدَّة الاضطراب
أيام إلى أسابيع، وأحيَانًا لفترةٍ أطول
يستمرّ بشكلٍ دائمٍ في جميع الحالات تقريبًا
الحاجة إلى المُعالَجة
مباشرةً
هناك حاجة، ولكن بشكلٍ أقل إلحاحًا
تأثير المُعالَجة
زوال الأَعرَاض عادةً
قد تُبطئ من استفحال الاضطراب، ولكنها لا تشفي منه