skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

مقارنةٌ بين الهذيان والخرف

السِمة

الهذيان

الخَرَف

طريقة حدوث الاضطراب

فجأة، وأحيَانًا بنقطة بداية مُحددة

ببطء، وبنقطة بداية غير مُحددة

السَّبب

حالة أخرى بشكلٍ دائمٍ تقريبًا، مثل العدوى أو التجفاف أو استخدام أدوية معيَّنة أو التوقف عن استخدامها

اضطراب في الدماغ عادةً، مثل ألزهايمر أو الخرف الوعائي أو الخرف المصحوب بأجسام ليوي

الأَعرَاض المُبكِّرة الرئيسية

عدم القدرة على تركيز الانتباه

فقدان الذاكرة، خُصوصًا للأحداث الأخيرة

التاثير ليلاً

يتفاقم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا

يتفاقم غالبًا

مستوى اليقظة (الوعي)

يضعف المستوى بدرجاتٍ متفاوتة، ويُمكن أن يتراوح بين فرط اليقظة إلى التلكُّؤ sluggish

طبيعي إلى أن يصل الاضطراب إلى مراحل متأخرة

الاهتداء Orientation للبيئة المحيطة

يختلف

ضعيف

التأثير في اللغَة

كلام بطيء، وغالبًا مع لُغة غير مترابطة وغير مناسبة

صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة أحيَانًا

الذاكرة

يختلف

تُفقَد، وخُصوصًا بالنسبة إلى الأحداث الأخيرة

استفحَال أو تفاقم

يسبب اختلافات في الوظيفة الذهنية، حيث يكون الأشخاص في حالة يقظة للحظة، ثُمَّ يبدو عليهم التلكُّؤ والنعاس بعدها مباشرةً

يستفحل ببطء وبشكلٍ تدريجي، ولكن في نهاية المطاف يُضعِف جميع الوظائف الذهنية بشكلٍ كبيرٍ

مدَّة الاضطراب

أيام إلى أسابيع، وأحيَانًا لفترةٍ أطول

يستمرّ بشكلٍ دائمٍ في جميع الحالات تقريبًا

الحاجة إلى المُعالَجة

مباشرةً

هناك حاجة، ولكن بشكلٍ أقل إلحاحًا

تأثير المُعالَجة

زوال الأَعرَاض عادةً

قد تُبطئ من استفحال الاضطراب، ولكنها لا تشفي منه

في هذه الموضوعات