مقارنة بين الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان
نوع الألياف
المصادر
الوظائف
قابلة للذوبان
التفاح (في القسم الداخلي من التفاحة بشكل رئيسي)
الشعير
البقوليات
الحمضيات
العدس
نخالة الشّوفان
دقيق الشوفان
البكتين (من الفاكهة)
سيليوم (بِزرُ قَطُوناء)
نخالة الأرز
الفراولة
تساعد على تعديل وضبط التغيرات في مستويات السكر والأنسولين في الدَّم، والتي تحدث بعدَ تناول وجبة طعام
تساعد على خفض مستويات الكوليسترول
قد تقلِّل من خطر الإصابة بتصلُّب الشرايين (بما فيها داء الشرايين التاجيَّة)
غير قابلة للذوبان
التفّاح (في قشرة التفَّاحة بشكل رئيسي)
الأرز الأسمر
الإجاص
الخوخ
الكثير من الخضروات، بما فيها الملفوف والخضروات الجذرية والكوسا
الحبوب الكاملة ومخبوزات الحبوب الكاملة والمعكرونة
تُشكِّل جزءًا مهمًّا من كتلة البراز، وبذلك فهي تساعد على تحريك الطَّعَام عبرَ السبيل الهضمي، وتمنع حدوث الإمساك
تساعد على التخلّص من المواد المُسبَّبة للسرطان التي تنتجها الجراثيم في الأمعاء الغليظة
تُنقص الضغطَ داخل الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بداء الرتوج diverticular disease
تجعل الأشخاص يشعرون بجوعٍ أقل لأنها تُشكِّل كتلة مهمَّة من عناصر النظام الغذائي، وتزيد من بطء مضغ الأشخاص للطعام، وتُطيل فترة بقاء الطعام في المعدة، وبذلك فهي تساعد على إنقاص الوَزن