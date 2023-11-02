* هذه المستويات هي دليل إرشادي مُقترح.قد يحتاج بعض الأشخاص إلى المُعالجة حتى لو كانت مستويات الشحوم لديهم في هذه المستويات، وذلك إذا كانت لديهم عوامل خطر أو أمراض مثل دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease أو السكتة.