مُستويات الشحوم المرغوب فيها عند البالغين*
شحم
مُستوى مرغوب فيه
الكولستيرول الكُلِّي
أقل من 200 ميليغرام لكل ديسيلتر (5.1 ميلي مول/لتر)†
كولسترول البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة
أقل من 100 ميليغرام لكل ديسيلتر (2.6 ميلي مول/لتر)
كولسترول البروتين الشحميّ مرتفع الكثافة
أكثر من 60 ملغ/ديسيلتر (1.6 ميلي مول/لتر)
وثُلاثيَّات الغليسيريد
أقل من 150 ميليغرام لكل ديسيلتر (1.7 ميلي مول/لتر)
* هذه المستويات هي دليل إرشادي مُقترح.قد يحتاج بعض الأشخاص إلى المُعالجة حتى لو كانت مستويات الشحوم لديهم في هذه المستويات، وذلك إذا كانت لديهم عوامل خطر أو أمراض مثل دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease أو السكتة.
† ميليغرام لكل ديسيلتر = ميليغرامات لكل ديسيلتر من الدَّم؛ ميلليمول/لتر= ميليمولات لكل لتر من الدَّم.