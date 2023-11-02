مُدمِنو الكحول المجهولون: طريق نحو الشفاء
تُعدُّ منظمة مُدمني الكحول المجهولين Alcoholics Anonymous من أكثر الطرائق التي أدَّت إلى فوائد فعَّالة للمصابين باضطراب استعمال الكحول.وهي منظمة دولية للأشخاص الذين يرغبون في التوقُّف عن شرب الكحول،ولا تترتب عليهم أية مُستحقات أو رسوم.يعمل برنامج هذه المنظمة على أساس الخطوات الاثناعشر، وهو يُؤمِّن لمدمني الشرب طريقةً جديدةً للعيش من دُون كُحول.يعمل أعضاءُ هذه المنظمة مع شخصٍ كفيلٍ عادةً، وهو عضو يقوم بالامتناع عن شرب الكحول، ويمنحهم الإرشاد والدَّعمَ.
تعمل هذه المنظمة ضمن سياق روحيّ ولكنها لا تنتمي إلى أيَّة إيديولوجيَّة محددة أو عقيدة دينية،ولكن تُوجد منظمات بديلة مثل منظمة طوق النجاة للشفاء LifeRing Recovery (منظمات علمانيَّة للصحو من السُّكر) لمن يرغبون في الامتناع عن الشرب بطرائق أكثر علمانية.
تُساعد منظمة مدمني الكحول المجهولين أعضاءها بطرائق أخرى أيضًا،وهي تُوفِّرُ مكاناً يستطيع فيه الأشخاص الذين يتعافون الاندماج في المجتمع بعيداً عن الكحول ومع أصدقاء لا يشربون الكحول ويكونون متاحين دائمًا للدعم عندما يُصبح التوق للشرب من جديد قوياً.في هذه اللقاءات، يستمع المصابون باضطراب استعمال الكحول لأشخاص آخرين تربطهم علاقات مع كامل المجموعة ويتحدثون فيها حول صراعهم اليومي لتجنُّب شرب الكحول.من خلال توفير وسائل لمساعدة الآخرين، تبني منظمة مدمني الكحول المجهولين شعوراً ينطوي على الثقة والاعتزاز بالذات، وهو شعور كان يوجد سابقًا فقط عند شرب الكحول.يُمكن حُضور لقاءات منظمة مدمني الكحول المجهولين في معظم المناطق الحضرية وذلك في جميع أوقات اليوم وعلى مدار 7 أيام في الأسبوع.يجري تشجيع المصابين باضطراب استعمال الكحول على تجربة العديد من الاجتماعات المختلفة وعلى حضورالاجتماعات التي يشعرون فيها بأقصى درجات الارتياح.