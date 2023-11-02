ما هي الخدمات التي يمكن توفيرها في المنزل؟
النوع
الخدمة
طبية
الرعاية التمريضية
العلاج الطبيعيّ والمهني والعلاج بالكلام
الرعاية قصيرة الأمد ورعاية المحتضرين
التجهيزات الطبية المُعدّة للاستخدام المكثف، مثل كراسي المرحاض commodes، والكراسي المتحركة، وأجهزة المشي walkers
الأدوية التي تعطى عن طريق الوريد
غَسل الكُلى
التغذية بواسطة الأنبوب أو عن طريق الوريد
مُنَفِّسَة لدعم التنفس
الاختبارات التشخيصية مثل أنواع محددة من التصوير بالأشعة السينية، تخطيط كهربيَّة القلب، واختبارات الدم
غير طبي
العناية الشخصية، مثل المساعدة في تناول الطعام، والاستحمام، وغسل الشعر، واستخدام المرحاض، وارتداء الملابس
المساعدة في تنظيف المنزل
الأجهزة المُنبهة لطلب المساعدة (أنظمة الاستجابة الطارئة الشخصية)
نظام مراقبة أمني
برامج توصيل الطعام