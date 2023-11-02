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ما مضمون الاسم؟

الاسم الكيميائي Chemical Name

الاسم العام، الاسم غَير مَحدُودِ المُلكِيَّة Generic Name

الاسم التجاري Brand Name

ن- (4-هيدروكسي فينيل) أسيتاميد N-(4-hydroxyphenyl) acetamide

أسيتامينوفين Acetaminophen

تايلينول Tylenol

7-كلورو-1، 3-ثنائي هيدرو-1-ميثيل-5-فينيل-2هيدروكسي-1، 4-بنزوديازيبين-2-واحد

ديازيبام Diazepam

فاليُوم Valium

4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4’-fluorobutyrophenone

هالوبيريدول Haloperidol

هالدول Haldol

(1S, 2S) dl-threo-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

سودوفدرين pseudoephedrine

سودافيد Sudafed

6-methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole

إيزوميبرازول Esomeprazole

نيكسيُوم Nexium

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