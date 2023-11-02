ما مضمون الاسم؟
الاسم الكيميائي Chemical Name
الاسم العام، الاسم غَير مَحدُودِ المُلكِيَّة Generic Name
الاسم التجاري Brand Name
ن- (4-هيدروكسي فينيل) أسيتاميد N-(4-hydroxyphenyl) acetamide
أسيتامينوفين Acetaminophen
تايلينول Tylenol
7-كلورو-1، 3-ثنائي هيدرو-1-ميثيل-5-فينيل-2هيدروكسي-1، 4-بنزوديازيبين-2-واحد
ديازيبام Diazepam
فاليُوم Valium
4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4’-fluorobutyrophenone
هالوبيريدول Haloperidol
هالدول Haldol
(1S, 2S) dl-threo-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
سودوفدرين pseudoephedrine
سودافيد Sudafed
6-methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
إيزوميبرازول Esomeprazole
نيكسيُوم Nexium