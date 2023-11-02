ما الذي يؤدّي إلى نقص مستوى البوتاسيوم؟
السَّبب
الاضطرابات
أدوية أو عوامل أخرى
ازدياد فقده عبر السبيل الهضمي (الأكثر شيوعًا)
الإسهال
تقيُّؤ
المُليِّنات عند استعمالها لفترة طويلة
زيادة طرحه عبر البول
مُتلازمة بارتر Bartter syndrome
مُتلازمة كوشينغ Cushing syndrome
مُتلازمة فانكوني Fanconi syndrome
مُتلازمة جيتيلمان Gitelman syndrome
زيادة إنتاج الألدوستيرون النَّاجم عن ورم في الغدد الكظريَّة
مستوى منخفض من المغنيزيوم (نَقص مَغنيزيوم الدَّم)
مُدرَّات البول (شائعة)
عرق السوس (طبيعي) عند تناوله بكميَّات كبيرة
مضغ التبغ (أنواع معينَّة)
زيادة الحركة من الدَّم إلى الخلايا
فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط الدرقية hyperthyroidism)
الأنسولين
بعض الأدوية المُستَعمَلة في معالجة الرَّبو: ألبوتيرول والتيربوتالين والثيوفيلين