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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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ما الذي يؤدّي إلى نقص مستوى البوتاسيوم؟

السَّبب

الاضطرابات

أدوية أو عوامل أخرى

ازدياد فقده عبر السبيل الهضمي (الأكثر شيوعًا)

الإسهال

تقيُّؤ

المُليِّنات عند استعمالها لفترة طويلة

زيادة طرحه عبر البول

مُتلازمة بارتر Bartter syndrome

مُتلازمة كوشينغ Cushing syndrome

مُتلازمة فانكوني Fanconi syndrome

مُتلازمة جيتيلمان Gitelman syndrome

زيادة إنتاج الألدوستيرون النَّاجم عن ورم في الغدد الكظريَّة

مُتلازمة ليدل Liddle syndrome

مستوى منخفض من المغنيزيوم (نَقص مَغنيزيوم الدَّم)

مُدرَّات البول (شائعة)

عرق السوس (طبيعي) عند تناوله بكميَّات كبيرة

مضغ التبغ (أنواع معينَّة)

زيادة الحركة من الدَّم إلى الخلايا

فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط الدرقية hyperthyroidism)

الأنسولين

بعض الأدوية المُستَعمَلة في معالجة الرَّبو: ألبوتيرول والتيربوتالين والثيوفيلين

في هذه الموضوعات