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ما الذي يؤدي إلى زيادة مستوى البوتاسيوم؟

السَّبب

الاضطرابات

أدوية أو عوامل أخرى

تراجع طرحه عبر البول

الفشل الكلوي

أليسكيرين Aliskiren

مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين

السيكلوسبورين (يُستَعمل لمنع رفض زرع الأعضاء)

مُدرَّات البول التي تساعد الكلى على الحفاظ على البوتاسيوم، مثل إبليرينون وسبيرونولاكتون و تريامتيرين

مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة

تاكروليموس Tacrolimus(يُستَعمَل لمنع رفض زرع الأعضاء)

تريميثوبريم Trimethoprim (مُضادّ حَيَويّ)

تحرير البوتاسيوم من الخلايا

الحروق، إذا كانت شديدة

إصابات هرسيَّة

داء السُّكَّري (ولاسيَّما الحُماض الكيتوني السكري)

الحُماض الاستقلابيّ

تفكُّك العضلات (انحِلاَلُ الرُّبَيدَات)

حاصرات بيتا Beta-blockers

العلاج الكيميائي للسرطان

ممارسة الرياضة إذا كانت شاقَّة وطويلة

زيادة الاستهلاك

النظامُ الغذائي المحتوي على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (مثل الفاصولياء والخضروات الورقيَّة الدَّاكنة والبطاطا والأسماك والموز)

المُعالجَات الوريدية المحتوية على البوتاسيوم، مثل التَغذِيَةٌ الوريدية الكامِلَةٌ وحالات نقل الدَّم

مُكمِّلات البوتاسيوم

في هذه الموضوعات