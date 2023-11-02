مؤشر نسبة السكّر في الدَّم لبعض الأطعمة
التصنيف
الطعام
المؤشّر
البقوليات
الكلية
33
العدس الأحمر
27
الصّويا
14
الخُبز
خبز الأرز
49
الأبيض
69
القمح الكامل
72
الحبوب
النخالة الكاملة
54
رقائق الذرة
83
دقيق الشوفان
53
الأرز المنتفخ أو الناضج
90
القمح المُقطَّع
70
الألبان
الحليب والآيس كريم والزبادي
34–38
الفاكِهة
التفّاح
38
الموز
61
البرتقال
43
عصير البرتقال
49
الفراولة
32
البَقوليّات
الشعير
22
الأرز الأسمر
66
الأرز الأبيض
72
المعكرونة
—
38
البطاطا
البطاطا المهروسة سريعة التحضير (البيضاء)
86
المهروس (أبيض)
72
الحلويات
50
الوجبات الخفيفة
رقائق الذرة
72
كعك الشوفان
57
رقائق البطاطا
56
السكّر
الفركتوز
22
الغلوكوز
100
العسل
91
السكّر المُكرَّر
64