لغة أطباء الأسنان
المصطلح الشائع بين المرضى
المصطلح الشائع بين أطباء الأسنان
أسنان البالغين
الأسنان الدائمة
قوالب رصف الأسنان
قوالب رصف الأسنان أو أجهزة تقويم الأسنان
أسنان الطفل
الأسنان اللبنية أو المؤقتة
الأسنان الخلفية والأضراس
الضواحك والأرحاء
عضة
إطباق
التقويم
الحاصرات والأسلاك التقويمية أو الأجهزة التقويمية
رأس السن
تاج السن
النخور السنية
التنظيف
الوقاية
حشوة كومبوزيت
الراتنج المركب
تضاريس السن
الحدبات
حشوة
ترميم
الأسنان الأمامية
الثنايا والرباعيات والأنياب (القواطع والأنياب)
النيرة
اللثة
مرض اللثة
أمراض النسج الداعمة للسن، التهاب النسج الداعمة للسن، أو التهاب اللثة
الشفة الأرنبية
شق الشفة
غاز الضحك
أكسيد النتروجين
الفك المتحرك
الفك السفلي
بدلة
تعويض متحرك (جزئي أو كامل)
سقف الفم
الحنك
الأسنان الجانبية
الضواحك
حشوة فضية
ترميم أملغم
كلس
قلح سني
عضة غير متوازنة
الفك الثابت
الفك العلوي