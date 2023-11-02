skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

لغة أطباء الأسنان

المصطلح الشائع بين المرضى

المصطلح الشائع بين أطباء الأسنان

أسنان البالغين

الأسنان الدائمة

قوالب رصف الأسنان

قوالب رصف الأسنان أو أجهزة تقويم الأسنان

أسنان الطفل

الأسنان اللبنية أو المؤقتة

الأسنان الخلفية والأضراس

الضواحك والأرحاء

عضة

إطباق

التقويم

الحاصرات والأسلاك التقويمية أو الأجهزة التقويمية

رأس السن

تاج السن

تسوس الأسنان

النخور السنية

التنظيف

الوقاية

حشوة كومبوزيت

الراتنج المركب

تضاريس السن

الحدبات

حشوة

ترميم

الأسنان الأمامية

الثنايا والرباعيات والأنياب (القواطع والأنياب)

النيرة

اللثة

مرض اللثة

أمراض النسج الداعمة للسن، التهاب النسج الداعمة للسن، أو التهاب اللثة

الشفة الأرنبية

شق الشفة

غاز الضحك

أكسيد النتروجين

الفك المتحرك

الفك السفلي

بدلة

تعويض متحرك (جزئي أو كامل)

سقف الفم

الحنك

الأسنان الجانبية

الضواحك

حشوة فضية

ترميم أملغم

كلس

قلح سني

عضة غير متوازنة

سوء الإطباق

الفك الثابت

الفك العلوي

في هذه الموضوعات