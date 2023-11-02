* الغلوبولين المناعي المعياري هو مستحضر يحتوي على الأجسام المضادَّة التي يُحصلُ عليها من دم (بلازما) الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي.يُستَعمل في معالجة مجموعة متنوِّعة من الأمراض.يحتوي الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B على أجسام مضادة يُحصَل عليها من دم الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الأجسام المضادَّة لالتهاب الكبد.وهو يُستَعمَلُ عن طريق الحقن في العضلات أو الوريد.