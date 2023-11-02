فيروسات التهاب الكبد
الانتشار
الأَعرَاض والمآل
الوقاية
ابتلاع شيء ملوث ببراز شخص مصابٍ بالعدوى، وينجم ذلك عادةً عن سوء النظافة العامة أو عدم كفاية المرافق الصحية (يُسمَّىالطريق البرازي-الفموي).
لا تظهر أعراض عند الأطفال الصغار عادةً
تظهر الأعراض النموذجية لالتهاب الكبد الحاد عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين عادةً (نقص الشهية والغثيان والتقيؤ وغالبًا اليرقان)
التَّعافي الكامل عادةً
لا تصبح مزمنة
من الضروري الالتزام بقواعد النظافة عند التَّعامل مع الطعام وتجنُّب المياه المُلوَّثة
إعطاء جميع الأطفال التطعيم ضد التهاب الكبد A (انظر الشكل التطعيمات الروتينية للرُضَّع والأطفال والمراهقين) وبالنسبة إلى البالغين الذين يُحتمل تعرُّضهم للعدوى
إذا تعرَّض الأشخاص إلى التهاب الكبد (أ) أو لقاح التهاب الكبد (أ) أو الغلُوبُولين المناعي المعياري *
ينتقل التهاب الكبد (بي) بسهولةٍ أقل من انتقال التهاب الكبد (أ).
ملامسة الدَّم وسوائل الجسم الأخرى (مثل السَّائِل المنوي أو السوائل المهبلية أو اللعاب) ، كما يحدث في الحالات التالية:
أشدُّ خطورة بشكل عام من التهاب الكبد (أ)، ويمكن أن يؤدِّي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
تظهر أعراض أكثرُ شِدَّةً عندما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B من التهاب الكبد D أيضًا.
آلام المفاصل والشرى الأحمر المُسبِّب للحِكَّة على الجلد (البثور) بالإضافة إلى الأعراض النموذجية لالتهاب الكبد الحاد
يمكن أن تصبح مزمنة، مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد
تجنب السُّلُوك شديد الخطورة، مثل مشاركة الإبر لحقن المُخدِّرات وتعدُّد الشركاء الجنسيين.
إعطاء جميع الأطفال التطعيم ضد التهاب الكبد B (بدءًا من الولادة - انظر الشكل التطعيمات الروتينية للرُضَّع والأطفال والمراهقين) والأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للعدوى
عند تعرُّض الأشخاص لالتهاب الكبد B (بما في ذلك الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالتهاب الكبد B) والغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B * واللقاح
ملامسة الدَّم وسوائل الجسم الأخرى (مثل السَّائِل المنوي أو السوائل المهبلية أو اللعاب) ، كما يحدث في الحالات التالية:
تكون الأعراض خفيفة أو معدومة عادةً في البداية، ولكنَّها تتناوب في بعض الأحيان بين الأعراض الخفيفة والأكثر شِدَّة.
يُصبح مزمنًا عند حوالى 75 ٪ من الأشخاص ، مع زيادة خطر حدوث تندُّبٍ شديدٍ في الكبد (تشمُّع الكبد) وسرطان الكبد، إلَّا أنَّ حدوثه يقتصر عادةً عند حدوث تشمُّع الكبد أوَّلًا
ينبغي تجنُّب القيام بالسُّلُوك الشديد الخطورة، مثل مشاركة الإبر لحقن المخدِّرات وإجراء الوشم وثقب الجسم.
لا يتوفَّر لقاحٌ لالتهاب الكبد C حاليًّا.
ملامسة الدَّم وسوائل الجسم الأخرى (مثل السَّائِل المنوي أو السوائل المهبلية أو اللعاب) ، كما يحدث في الحالات التالية:
لا تحدث الإصابة إلَّا بالتزامن مع التهاب الكبد B ويؤدي إلى جعل التهاب الكبد B أكثر شدَّةً.
كما هي الحال بالنسبة لالتهاب الكبد B:
ابتلاع شيء ملوث ببراز شخص مصاب، وذلك بسبب ضَعف النظافة أو عدم كفاية المرافق الصحيَّة عادةً (يُسمَّى الطريق الفموي-البرازي)
تناول اللحوم من حيوانات مصابة بالعدوى في بعض الأحيان
أعراض شديدة، ولاسيَّما عند الحوامل.
لا يصبح مزمنًا عادةً
يوصى باستعمال لقاح التهاب الكبد (E) (يقتصر توفُّره حاليًّا على الصين)
* الغلوبولين المناعي المعياري هو مستحضر يحتوي على الأجسام المضادَّة التي يُحصلُ عليها من دم (بلازما) الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي.يُستَعمل في معالجة مجموعة متنوِّعة من الأمراض.يحتوي الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B على أجسام مضادة يُحصَل عليها من دم الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الأجسام المضادَّة لالتهاب الكبد.وهو يُستَعمَلُ عن طريق الحقن في العضلات أو الوريد.
ويمكن للمرأة الحامل المصابة بالتهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أن تنقل الفيروس إلى طفلها.