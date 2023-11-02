فكّ رموز المُصطَلحات الطبية للكُسور
النوع
الوصف
كسر مُزَوَّى angulated
لا تكُون الأجزاء المكسُورة للعظم في خط مستقيم،ويكون كل جزء في زاوية بالنسبة إلى الجزء الآخر.
كسر قَلعيّ avulsion
يكُون جزء من العظم منفصلًا (مقلوعًا) عن الجزء الرئيسي للعظم.قد يقوم وتر بقلع جزء من العظم إذا كانت القوة الخارجية قوية بما فيه الكفاية، مثلما قد يحدث عندَ السقوط.قد يقوم وتر بقلع جزء من العظم إذا انقبضت العضلة المتَّصلة بشكلٍ قويّ وكافٍ، مثلما يحدُث عند الرياضيين الشباب.تحدث الكسور القلعية في اليد أو القدم أو الكاحل أو الركبة أو الكتف عادةً.
كسر مُغلق closed
لا يتمزَّق الجلد فوق العظم المكسُور.
كسر مُفَتَّت comminuted
ينكسِرُ العظم إلى 3 قِطع او أكثر؛وغالبًا ينكسر إلى العديد من القطع الصغيرة جداً.تنجُم هذه الكسور عن قوة كبيرة غالبًا، مثلما يحدث في حوادث اصطدام السيارات.كما يمكن أن تحدث أيضًا عند أشخاص هشاشة أو تخلخل العظام، وهو اضطراب يُضعِفُ العظام.
ينخمصُ العظم على نفسه.وتحدث هذه الكسور عند كبار السن عادةً (خُصوصًا أشخاص هشاشة أو تخلخُل العظام).تتأثر الفقرات غالبًا (تسمى كُسور هرسيّة فقريَّة).
كسر مُنزَاح displaced
تنفصل بعضُ أجزاء أو قطع العظم المكسور، ولا تكون في محاذاة صحيحة.
كَسر الغُصن النضير greenstick
يتشقق العظم بشكلٍ جزئيّ أو ينحني، ولكنه لا ينكسر بشكلٍ كافٍ.يحدث كَسر الغُصن النضير عند الأطفال فقط.
تحدث هذه الكسور في صَفيحَةُ النمو التي تتكون من غضروف.تكون صَفائح النُّمُوّ مسؤولة عن زيادة طول العظام إلى أن يبلغ الطفل طوله الكامل.وعند اكتمال النمو، يجري استبدال صفيحات النمو بعظم.عندما تنكسر صفيحة النمو، قد يتوقف العظم عن النمو أو ينمو بشكل مُنحرِف.تحدث كسورُ صَفَيحة النمو عندَ الأطفال والمراهقين فقط.
كسر مُنحَشِر impacted
ينحَشِرُ طرفٌ من العظم المكسور في طرف آخر.نتيجة لذلك، يبدو العظم قصيرًا.
كسر داخل المفصل intra-articular
قد تمتد الكسور إلى الغضروف في نهايات العظام التي تشكل المفصل (تُسمَّى سُطوح المفصل).يُقلِّل هذا الغضروف عادةً من كمية الاحتكاك التي تحدث عندما تحتكّ العظام في المفصل مع بعضها بعضًا.عندما يتعرض هذا الغضروف إلى كسر، لا يستطيع الأشخاص تحريك المَفصِل أيضًا، ويزداد احتمال حدوث الفُصال العظميّ في المفصل (خشونة المفصل).
كسر غير منزاح nondisplaced
تبقى قطع العظم المكسور في مكانها (متراصِفَة بشكلٍ طبيعيّ)، ولا توجد فراغات بينها.
كسر مائِل oblique
ينكسر العظم في خط مستقيم قطريًا عبر الجزء المتوسط الطويل للعظم (جسم العظم أو الجدل shaft).
كسر خَفِيّ occult
من الصعب أو من المستحيل رؤية هذه الكسور الصغيرة عن طريق الأشعة السينية، ولكن يمكن رؤيتها عن طريق فحوصات تصويرية أخرى مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.بعدَ بضعة أيام أو أسابيع، تحدث تغيرات في العظم الجديد الذي يتشكل مع التئام العظم المكسور.ثم قد يُصبح من الممكن رؤية الكسور الخفيَّة عن طريق الأشعَّة السِّينية.تكون بعض كسور الإجهاد خَفِيّة.
كسر مفتوح open
يتمزق الجلد والنُّسُج التي تغطي العظم المكسور، وقد يبرز العظم خارج الجلد.يمكن أن تتسبب الأوساخ أو الحطام أو البكتيريا في تلوث الجرح بسهولة، وقد تتسبب في عدوى في العظم المكسور.
كسر هشاشة أو تَخَلخُلِ العِظام
تنجُم كسور هشاشة العظام عن هشاشة أو تخلخل العَظم (نقص تدريجيّ في كثافة العظام)، ممّا يضعف العظام ويجعلها أكثر ميلاً للكسر.تحدث كسورُ هشاشة أو تَخَلخُلِ العِظام (تسمى كسور الهشاشة أحيانًا) عندَ كبار السن، في الوركين أو الرسغين أو العمود الفقري أو الكتفين أو الحوض عادةً.
كسر إمراضي pathologic
ينجُم هذا النوعُ من الكسور عن اضطراب يضعف العظمَ، مثل هشاشة أو تَخَلخل العِظام، أو أنواع مُعيَّنة من العدوى في العظام أو أورام العظام.
كسر قِطَعِيّ segmental
يُوجد كسران منفصلان في عظم،والكسور القِطَعِيّة هي نوع من الكسور المفتتة.
كسر حلزوني أو التوائيّ spiral
تحدث الكسور الحلزونية عندما يلتوي العظم وينفصل.ونتيجة لذلك، قد تُصبح نهايات العظم حادة ومُشرشرة ومائلة.
الشدَّة النفسيَّة أو التوتُّر Stress
يحدث كسر الإجهاد عندما يجري تطبيق قوَّة بشكل متكرر على العظم في أثناء بعض النشاطات، مثل المشي مع حمولة ثقيلة أو الجري.غالبًا ما تكون كسور الإجهاد بشكل شقوق صغيرة في العظام (تسمى الكسور الشعرية hairline fractures أحيانًا).تحدث كسور الإجهاد عادة في العظام التي يُطبق عليها وزن الجسم، مثل عظام القدم أو الساق.
كسر حَيدي torus
ينعقل العظم بدلًا من أن ينكسر.وتحدُث الكسور الحيدية عادةً عندَ الأطفال فقط.يمكن أن تنعقل العظام عند الأطفال بدلًا من أن تنكسر، وذلك لأن العظام لديهم تكون مرنةً أكثر من العظام عند البالغين.
كسر مُستَعرِض transverse
يكون العظم مكسورًا بشكل مستقيم عرضيًا.