طريقة قياس درجة حرارة الطفل
يمكن قياس درجة حرارة الطفل من المستقيم أو الأذن أو الفم أو الجبين أو الإبط.ويمكن قياسها باستعمال ميزان الحرارة الرَّقَمي.تُوفِّر موازين الحرارة الرقمية سهولةً أكبر في الاستعمال وتُعطي قراءاتٍ أسرعَ بكثير (وهي تُعطي إشارةً عندما تكون جاهزة عادةً).لم يَعد يُوصى باستعمال موازين الحرارة الزجاجيَّة المحتوية على الزئبق لأنَّها يمكن أن تُكسَر وتُعرِّضَ الأشخاص للزئبق.
تُعدُّ درجات الحرارة المستقيمَّة الأكثر دِقَّة.حيث تكون نتيجة قياسها أقرب إلى درجة حرارة جسم الطفل الدَّاخليَّة الحقيقيَّة.ولقياس درجة الحرارة المستقيميَّة، يجب أن تكون بصلة ميزان الحرارة مطليَّة بمادَّة مُزلِّقة.ثم يَجرِي إدخال ميزان الحرارة بلطفٍ لمسافة تتراوح بين 1.25- 2.5 سم في المستقيم بينما يكون الطفل مُستلقيًا على بطنه.وينبغي منعُ الطفل من الحركة.
تُقاس درجات الحرارة عن طريق الفم من خلال وضع ميزان حرارة ٍٍرقميٍّ تحت لسان الطفل.توفِّر درجات الحرارة عن طريق الفم قراءاتٍ موثوقةٍ ولكن يَصعُبُ قياسها عند الأطفال الصغار.حيث يواجه الأطفال الصغار صعوبةً في الحفاظ على فمهم مغلقًا بلطفٍ حول مقياس الحرارة، وهو أمرٌ ضروريٌّ للقراءة الدَّقيقة.يختلف عمر قياس درجات الحرارة الفمويَّة بشكل موثوق بين طفلٍ وآخر، ولكنَّه يكون بعد سنِّ الرَّابعة عادةً.
يجري قياس درجات حرارة الحُفرَةُ الإِبطِيَّة من خلال وضع ميزان الحرارة الرَّقمي في الحفرة الإبطيَّة عند الطفل وعلى الجلد مباشرةً.نادرًا ما يستعمل الأطباء هذه الطريقة لأنَّها أقلُّ دِقَّةً من الطُّرق الأخرى (تكون القراءات شديدة الانخفاض عادةً ومختلفةً بشكلٍ كبير).ولكن، إذا كان مقدمو الرِّعاية غيرَ مرتاحين عند قياس درجة حرارة المستقيميَّة ولا يتوفَّر لديهم جهازٌ لقياس درجة حرارة الأذن أو الجبين، فقد يكون قياس درجة حرارة الحفرة الإبطيَّة أفضل من عدم قياس درجة الحرارة على الإطلاق.
تُقاسُ درجات الحرارة الأُذنيَّة من خلال استعمال جهازٍ رَقميٍّ يقيس الأشعَّة تحت الحمراء (الحرارة) من طبلة الأذن.لا يمكن الاعتماد على مقياس حرارة الأذن عند الرُّضَّع دون سن 3 أشهر.للحصول على درجة حرارة الأذن، يُوضَع مسبار الحرارة حول فتحة الأذن بحيث يجري تشكيل سدَّادة، ثم يتمُّ الضغط على زرِّ البدء.تُشير القراءة الرقميَّة إلى درجة الحرارة.
تُقاس درجات حرارة الجَّبين (درجات حرارة الشَّريان الصُّدغي) من خلال استعمال جهازٍ رقميٍّ يقيس الأشعَّة تحت الحمراء من الشِّريان في الجبين (الشَّريان الصُّدغي).للحصول على درجة حرارة الجبين، يُحرَّك رأس مقياس الحرارة برفقٍ عبر الجبهة من خط الشَّعر إلى خط الشَّعر مع الضغط على زرِّ المَسح الضوئي.تُشير القراءة الرَّقميَّة إلى درجة الحرارة.لا تكون درجة حرارة الجبين مماثلةً لدِقَّة درجات الحرارة المستقيميَّة، ولاسيَّما عند الرُّضَّع الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 أشهر.