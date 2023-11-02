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دابتوميسين daptomycin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

ملاحظات

عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات وعدوى مجرى الدَّم وأنواع مُعيَّنة في عَدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف) الناجمة عن بكتيريا حساسَّة للدواء، بما فيها (العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)) والمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين

زيادةُ عدد خلايا الدم البيضاء في الرئتين (الالتِهابُ الرئوي اليُوزيني)

انزعاج هضميّ

ألم وضعف في العَضلات

لا يُستَعمل عندما تشتمل العدوى على الرئتين لأن دابتوميسين يتعطل بواسطة الفاعل بالسطح (مادة تُنتَج في الرئتين بشكل طبيعي)

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