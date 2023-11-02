دابتوميسين daptomycin
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
ملاحظات
عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات وعدوى مجرى الدَّم وأنواع مُعيَّنة في عَدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف) الناجمة عن بكتيريا حساسَّة للدواء، بما فيها (العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)) والمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين
زيادةُ عدد خلايا الدم البيضاء في الرئتين (الالتِهابُ الرئوي اليُوزيني)
انزعاج هضميّ
ألم وضعف في العَضلات
لا يُستَعمل عندما تشتمل العدوى على الرئتين لأن دابتوميسين يتعطل بواسطة الفاعل بالسطح (مادة تُنتَج في الرئتين بشكل طبيعي)