تقديرُ سرعة القلب المستهدفَة
لتقدير معدَّل ضربات القلب المستهدف (أو معدل النبض القلبي المستهدف)، ينبغي حساب المعدَّل الأقصى للنبض القلبي (سرعة القلب المقدَّرة بما يتوافق مع معدَّل استخدام الأكسجين الأقصى)، وهو 220 مطروحًا منه العمر.يبلغ معدَّل ضربات القلب المستهدف في أثناء ممارسة نشاطات متوسِّطة الشدَّة نَحو 50 إلى 70٪ من المعدل الأقصى للنبض (اضرب المعدل الأقصى للنبض بـ 0.5 و 0.7 على التوالي).يبلغ معدَّل ضربات القلب المستهدف في أثناء النشاط البدني الشديد نحو 70 إلى 85٪ من المعدل الأقصى للنبض (اضرب المعدل الأقصى للنبض بـ 0.7 و 0.85 على التوالي).