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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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تأثيرات تراكم البروتين النَّشواني

العُضو أو الجهاز المُصاب

العواقب المُحتَملة

الأوعية الدَّمويَّة

سهولة حدوث الكدمات

الدماغ

داء ألزهايمر

الجهاز الهضمي

الإمسَاك أو الإسهال

تضخُّم اللسان (ضَخامة اللِّسان macroglossia)

نقص الوَزن

سوء امتصاص المواد المُغذِّية

القلب

اضطراب نَظم القلب

تضخُّم القلب

فَشل القلب

كُليَتان

تراكم السَّائل في النُّسُج، ممَّا يُؤدِّي إلى التورُّم (وذمة)

الفشل الكلوي

الكبد

تَضخم الكبد

الرئتان والمسالك الهوائية

التنفس بصعوبة

الأزيز التنفسي

العقد اللمفية

تضخّم العُقَد اللِّمفِية

الجهاز العضلي الهيكلي musculoskeletal system

مُتلازمة النفق الرسغي Carpal tunnel syndrome

الجهاز العصبي

الاخدرار أو النَّمَل

النخز

الإصابة بالدوخة

الجلد

الكدمات

عقَيدات nodules

الغدة الدرقيَّة Thyroid gland

تضخم الغدة الدرقية

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