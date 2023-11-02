تأثيرات تراكم البروتين النَّشواني
العُضو أو الجهاز المُصاب
العواقب المُحتَملة
الأوعية الدَّمويَّة
سهولة حدوث الكدمات
الدماغ
الجهاز الهضمي
الإمسَاك أو الإسهال
تضخُّم اللسان (ضَخامة اللِّسان macroglossia)
نقص الوَزن
سوء امتصاص المواد المُغذِّية
القلب
كُليَتان
تراكم السَّائل في النُّسُج، ممَّا يُؤدِّي إلى التورُّم (وذمة)
الكبد
تَضخم الكبد
الرئتان والمسالك الهوائية
التنفس بصعوبة
الأزيز التنفسي
العقد اللمفية
تضخّم العُقَد اللِّمفِية
الجهاز العضلي الهيكلي musculoskeletal system
الجهاز العصبي
الاخدرار أو النَّمَل
النخز
الإصابة بالدوخة
الجلد
الكدمات
عقَيدات nodules
الغدة الدرقيَّة Thyroid gland
تضخم الغدة الدرقية