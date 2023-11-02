تأثيرات استعمال الكحول لفتراتٍ طويلة
نَوع المشكلة
التأثيرات
تغذوية
فقر الدَّم (التعب والضعف وخفَّة الرأس)
العيوب الخِلقيَّة
ضرر عصبيّ وخرف وصعوبة في المشي وضبط حركات العين
فقر الدم
البلغرة (Pellagra، ضرر في الجلد وإسهال واكتئاب)
معديّ مِعَويّ
المريء
السرطان
التِهاب (التهاب المريء)
المعدة
السرطان
التِهَاب (إلتهاب المعدة)
القرحات ulcers
الكبد
ميل للنزف (اعتلال خثريّ coagulopathy)
السرطان
التهاب (التهاب الكبد)
تندُّب شديد (تشمُّع الكبد)
البنكرياس
التهاب (التهاب البنكرياس)
انخفاض مستويات السكَّر في الدَّم (نقص سكر الدم)
قلبيّ وعائيّ
القلب
اضطراب في نظم القلب (اضطراب نظم القلب)
الأوعية الدَّمويَّة
عَصبيّ
الدماغ
تَخليط ذهنيّ
ضعف الذاكرة على المدى القصير (ضعف في تذكُّر الأحداث الأخيرة)
الذُّهَان (فقدان الاتصال مَع الواقع)
ضعف التنسيق
الأعصَاب
تدهور أعصاب الذراعين والساقين التي تضبط الحركات (تراجع في القدرة على المشي) والإحساس.
بولي تناسليّ
الأعضاء التناسليَّة
بالنسبة إلى الرجال تضخم الثديين ونعومة الجلد وانكماش الخُصيَتين