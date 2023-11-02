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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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تأثيرات استعمال الكحول لفتراتٍ طويلة

نَوع المشكلة

التأثيرات

تغذوية

انخفاض مستويات الفولات (حمض الفوليك)

فقر الدَّم (التعب والضعف وخفَّة الرأس)

العيوب الخِلقيَّة

انخفاض مستويات الثيامين thiamin

ضرر عصبيّ وخرف وصعوبة في المشي وضبط حركات العين

انخفاض مستويات الحديد

فقر الدم

انخفاض مستويات النياسين

البلغرة (Pellagra، ضرر في الجلد وإسهال واكتئاب)

معديّ مِعَويّ

المريء

السرطان

التِهاب (التهاب المريء)

المعدة

السرطان

التِهَاب (إلتهاب المعدة)

القرحات ulcers

الكبد

ميل للنزف (اعتلال خثريّ coagulopathy)

السرطان

الكبد الدهني

التهاب (التهاب الكبد)

تندُّب شديد (تشمُّع الكبد)

البنكرياس

التهاب (التهاب البنكرياس)

انخفاض مستويات السكَّر في الدَّم (نقص سكر الدم)

قلبيّ وعائيّ

القلب

اضطراب في نظم القلب (اضطراب نظم القلب)

فَشل القلب، اعتلال عضلة القلب

الأوعية الدَّمويَّة

تَصلُّب الشرايين

ارتفاع ضغط الدم:

السكتة الدماغية

عَصبيّ

الدماغ

تَخليط ذهنيّ

ضعف الذاكرة على المدى القصير (ضعف في تذكُّر الأحداث الأخيرة)

الذُّهَان (فقدان الاتصال مَع الواقع)

ضعف التنسيق

الأعصَاب

تدهور أعصاب الذراعين والساقين التي تضبط الحركات (تراجع في القدرة على المشي) والإحساس.

بولي تناسليّ

الأعضاء التناسليَّة

ضعف الدافع الجنسي

بالنسبة إلى الرجال تضخم الثديين ونعومة الجلد وانكماش الخُصيَتين

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