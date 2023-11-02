بعض مضاعفات السرطان
المُضاعفة
الوصف
الدكاك القلبي cardiac tamponade
تتراكم السوائل في بنية تشريحية تشبه الكيس وتحيط بالقلب تسمى التأمور pericardium (أو كيس التأمور pericardial sac).يمكن لهذه السوائل أن تضغط على القلب وتعيق قدرته على ضخ الدم.يمكن أن تتراكم السوائل عندما يجتاح السرطان غشاء التأمور ويُسبب تخريشه.
الانصباب الجنبي pleural effusion
تتراكم السوائل في البنية الكيسية حول الرئتين (الكيس الجنبي pleural sac)، مما يسبب ضيقًا في التنفس.
متلازمة الوريد الأجوف العلوي Superior vena cava syndrome
يمكن للسرطان أن يسبب انسداد الوريد الأجوف العلوي جزئيًا أو كليًا، وهو الوريد الذي ينقل الدم من الأجزاء العلوية من الجسم إلى القلب.يؤدي انسداد الوريد الأجوف العلوي إلى تضخم الأوردة في الجزء العلوي من الصدر والرقبة، مما ينجم عنه تورم الوجه والرقبة والجزء العلوي من الصدر.
يمكن للسرطان أن يضغط على الحبل الشوكي أو أعصاب الحبل الشوكي، مما يؤدي إلى ألم وتعطل بعض الوظائف (مثل السلس البولي أو سلس البراز).وكلما استمر انضغاط الحبل الشوكي أو أعصاب الحبل الشوكي، كلما تراجع احتمال استعادة الوظيفة العصبية الطبيعية بعد أن يخف الضغط.
اعتلال وظيفة في الدماغ
تضطرب وظيفة الدماغ نتيجة لنمو السرطان داخله، سواءً كان سرطانًا أوليًا في الدماغ، أو نقائل ورمية من مكان آخر من الجسم، وهو الأمر الأكثر شيوعًا.قد تحدث العديد من الأعراض المختلفة، بما في ذلك التشوش الذهني، والنعاس، والانفعال، والصداع، والرؤية غير الطبيعية، والأحاسيس غير الطبيعية، والضعف، والغثيان، والقيء، التشنجات.
النزف
ينجم النزف عن اجتياح السرطان للأنسجة الطبيعية والأوعية الدموية وتموتها، أو عن نمو الأوعية الدموية الهشة وغير الطبيعية داخل الورم.