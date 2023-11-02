بعض عوامل الخطر وأسباب وسمات سلس البول عند الأطفال
عامل الخَطر/السبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
المثانة التي لا تفرغ بشكل كامل (المثانة العصبيَّة) بسبب عيب في الحبل الشوكيّ أو الجهاز العصبيّ
عُيوب مرئية في العمود الفقريّ، أو رصعة عميقة أو خصلة شعر في أسفل الظهر وضعف أو تراجُع في الإحساس في الساقين والقدمين
تصوير أسفل الظهر بالأشعَّة السينيَّة
تصوير العمود الفقري بالرنين المغناطيسيّ أحيانًا
التصوير بالأمواج فوق الصوتية للكليتين والمثانة.
دراسات حول تدفق البول والضغط في المثانة (دراسات ديناميكية البول)
شُذوذ تشريحيّ (مثل أن يكون الحالب في غير موضعه عند البنات أو صمامات إحليلية خلفية عند الأولاد)
عدم التمكُّن من حصر البول في النهار بشكلٍ كاملٍ على الإطلاق
بالنسبة إلى البنات، سلس بوليّ نهاريّ وليليّ وتاريخ من الإفرَاغ الطبيعيّ ولكن مع ثياب داخلية مُبَلَّلة بشكلٍ مُستمرّ وإفرازات من المهبل
رُبَّما تاريخ لعدوى في السبيل البوليّ وشذوذات أخرى في السبيل البوليّ
دراسات تصويرية للكُلَى والحالبين، تتضمن تصوير الكلى بالأمواج فوق الصوتية
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن والحوض، أو تصوير السبيل البولي بالرَّنين المغناطيسيّ
في كثير من الأحيان تصوير الإفراغ في المثانة والإحليل voiding cystourethrogram (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
تصوير الجريان الكلوي (للكشف عن جريان البول) أو تصوير الجهاز البولي الوريدي باستخدام مادة ظليلة (لتحديد الشذوذات التشريحية)
فرط امتلاء المثانة
الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتبوُّل
مشكلة شائعة بين الأطفال دُون عُمر المدرسة عندما يكونوا منهمكين في اللعب
أسئلة حول متى يحدث سلس البول
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البول في سجل يومي (مفكرة التبول)
ارتجاع البول إلى داخل المهبل (الارتجاع الإحليليّ المهبليّ أو الإفراغ المهبليّ)
تسرب البول عند الوقوف من بَعد التبوُّل
فحص الطبيب فقط
براز غير متكرر، صُلب، يُشبه الحصى، أو كبير جدًا
انزعاج أو نفخة في البطن أحيانًا
غالبًا عند الأطفال الذين يتبعون نظاماً غذائياً يُسبِّبُ الإمسَاك (مثل الكثير من الحليب ومنتجات الألبان والقليل من الفاكهة والخُضار)
فَحص الطبيب فقط عادةً
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة أحيانًا
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البراز في مفكرة التبرز
التأخر النمائيّ†
لا سلس بوليّ نهاريّ
أكثر شُيُوعًا عند الأولاد والاشخاص الذين ينامون بعُمقٍ
ربما أفراد العائلة الذين تبوَّلوا في الفراش سابقاً
فحص الطبيب فقط
خلل وظيفي في التبول لأنَّه لا يوجد تنسيق بين العضلات التي تدفع البول من المثانة (عضلة المثانة والمصرَّة البولية)
غالبًا ما يحدث سلس البراز، وارتداد البول إلى الخلف، والتهابات المسالك البولية.
ربما سلس بوليّ نهاريّ وليليّ
دراسات حول تدفق البول
في بعض الأحيان تصوير الإفراغ في المثانة والإحليل voiding cystourethrogram (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
التصوير بالأمواج فوق الصوتية للكليتين والمثانة.
سلس القهقهة
التبوّل في أثناء الضحك، ويكون أكثر شيوعًا لدى الفتيات.
في أوقات أخرى، يكون التبوُّل طبيعيًا بشكلٍ كاملٍ
فحص الطبيب فقط
زيادة في كمية البول وهي مشكلة يُمكن أن تنجُم عن العديد من الأَسبَاب مثل:†
تختلف بحسب الاضطراب
بالنسبة إلى السكَّري، اختبارات دم لقياس الغلوكوز (السكر)‡
في حالات مقاومة الأرجينين فازوبريسين، تُجرى اختبارات دم وأحيانًا اختبار بول
بالنسبة إلى داء الخلايا المنجلية، اختبارات دم
أحيانًا عند الأطفال الذين يشخرون ويمرُّون بفتراتٍ يتوقف النفس فيها في أثناء النوم لمدة 15 ثانية أو أكثر ويتبعها شخير مرتفع
Excessive daytime sleepiness
تضخّم اللوزتين والغُدَّانيات عندَ الأطفال، أو كليهما
تعثر النمو ونقص الوزن (كان يُسمى سابقًا فشل النمو)
اختبار دراسة حول النَّوم
فرط نشاط المثانة
الحاجة الملحّة للتبول
حاجة للتبول بشكلٍ مُتكرر في أثناء النهار والليل عادةً
أحيَانًا استخدام مناورات حصر البول أو تهيئة الجسم (مثلًا قد يقوم الاطفال بالإقعَاء)
فحص الطبيب
في بعض الأحيان دراسات حول تدفق البول، ودراسات حركية البول، أو مذكرة يومية حول التبول
مشاكل النوم أو مشاكل المدرسة (مثل الجُنوح delinquency أو الحصول على درجات ضعيفة في المدرسة)
سلوك غير مناسب وجنساني، واكتئاب، واهتمام غير مألوف بالأمور الجنسية أو تجنُّبها برمتها، ومعرفة للمسائل الجنسية بشكلٍ لا يُناسب العُمر
التقييم من قبل خبراء التحرُّش الجنسيّ
الشدَّة النفسيَّة†§
مشاكل في المدرسة وعزلة اجتماعية أو مشاكل اجتماعيَّة وشدَّة عائليَّة (مثل طلاق أو انفصال الوالدين)
فحص الطبيب فقط
ألم عند التبوُّل وبولٌ مُدمَّى والحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ وإحساس بحاجة مُلِحَّة إلى التبوُّل
أحيانًا حُمَّى وألم في البطن وألم في الظهر
زَرع بكتيري لعيّنة من البول وتحليل البول
إذا كانت نتائج استنبات البول وتحليله إيجابية، وخاصة في حالة عدوى الكلى، يُجرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية للكليتين والمثانة وتصوير المثانة والإحليل في أثناء الإفراغ (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يُعد هذا الاضطراب أيضًا عامل خطورة ومسببًا لسلس البول الليلي.
‡ لا يُسبِّب السكّري سلسَ البول عادةً إلى أن تُصبِح مستويات السكر في الدَّم (الغلُوكُوز) مرتفعةً بما يكفي لدُخول الغلوكوز إلى البول.
¶ الشدَّة هي سبب يأتي في المقام الأوَّل عندما يكون سلس البول مُفاجئاً.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.