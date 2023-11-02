بعض النباتات متوسطة السمية
نبات
الأعراض
العلاج
الصَّبر Aloe والنباتات ذات الصلة
التهاب المعدة والأمعاء والتهاب الكلية
الرِّعاية الدَّاعمة * عند ابتلاع النبات، والشطف (الإرواء) بالماء والصابون إذا كان الجلد مُتهيِّجًا
المشمش والكرز الأسود البري والخوخ والتفاح وبذور أخرى (أنواع الخوخ والكمثرى)، والتي تحتوي على مادة تتحول إلى السيانيد بعد تناولها—إذا جرى مضغ وابتلاع الكثير من البذور فقط عادةً
أعراض عَوز الأكسجين، مثل الغثيان والدَّوخة وصعوبة التركيز، والصُّدَاع، والقيء، والنعاس، وضَعف التناسق (مماثلة للأعراض النَّاجمة عن التَّسمُّم بالسيانيد)
لتدبير حالات التَّسمُّم الخطيرة، يُسَرَّب هيدروكسوكوبالامين عن طريق الوريد وتُستَعمَل مجموعة مضاد السيانيد (بما في ذلك نترات الأميل التي تُعطى عن طريق الاستنشاق ونتريت الصوديوم وثيوسلفات الصوديوم اللذين يُسرَّبان عن طريق الوريد)
الزَّراوند Aristolochia (وتسمى أيضًا زُمَّارة الرَّاعي birthworts أو سَاقُ الحَمَامِ pipevines)
تشكُّل نسيج مُتندِّب في الكلى
الرِّعاية الدَّاعمة *
أزاليا Azalea
أعراض † كولينية
الرِّعاية الدَّاعمة * والأتروبين
النباتات التي تحتوي على أكسالات الكالسيوم، بما في ذلك أوراق كالا ليلي، وديفنباخيا (dumbcane)، وأذن الفيل، وجاك-إن-ذا-ليبر، وفيلودندرون، وروبارب، والعديد من النباتات الأخرى ذات الصلة
تَهيُّج الفم النَّاجم عن بلورات أكسالات الكالسيوم في الأوراق
الرعاية الداعمة* وشطف الفم بالسوائل الباردة لتهدئة المنطقة وإزالة المواد المهيجة
الكابسيسيوم والنباتات ذات الصلة (الفلفل الحار)
تهيُّج الجلد والأغشية المخاطية
الرِّعاية الدَّاعمة* واستعمال الحليب أو المثلَّجات للمساعدة على تدبير التَّهيُّج
النباتات التي تحتوي على الكولشيسين (زعفران الخريف، أو مرج الزعفران، أو زنبق المجد)
حدوث التهاب مَعدي مِعوي متأخر وتعطُّل (أو فشل) عدد من الأجهزة العضويَّة
التداخل في قدرة نقيِّ العظام على إنتاج خلايا الدَّم والصفيحات الدَّمويَّة، ممَّا قد يتسبب في حدوث فقر الدَّم أو العدوى أو النَّزف
الرِّعاية الدَّاعمة *
وَرَقُ البِلاَّدونا Deadly nightshade
أعراض مضادَّة للكولين‡ وارتفاع درجة حرارة الجسم والاختِلاجَات وحالات هلوسة
الرِّعاية الدَّاعمة *
قد يُستَعمَل فيزوستيغمين physostigmine لتدبير درجة حرارة الجسم الشديدة الارتفاع أو الاختِلاجَات
الفول Fava beans
عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في إنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز – 6 – فوسفات (الذي يحمي خلايا الدَّم الحمراء)، التهاب المعدة والأمعاء والحمى والصداع وفقر الدَّم الانحلالي
الرِّعاية الدَّاعمة *
لتدبير فقر الدَّم والتَّسمُّم الشديدين، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إمكانيَّة استبدال تدريجي للدَّم بكميات متساوية من دماء المُتبرِّعين الطازجة (تَبديلُ الدَّم)
البطاطا الخضراء وبراعم البطاطا
التهاب المعدة والأمعاء والهلوسة والهذيان
الرِّعاية الدَّاعمة *
التوت البرِّي Holly berries
الرِّعاية الدَّاعمة *
عشبة (الجيمسون) Jimsonweed
أعراض مضادَّة للكولين‡ وارتفاع درجة حرارة الجسم والاختِلاجَات وحالات هلوسة
الرِّعاية الدَّاعمة *
قد يُستَعمَل فيزوستيغمين physostigmine لتدبير درجة حرارة الجسم الشديدة الارتفاع أو الاختِلاجَات
عرق السوس (نبات خام، وليس الحلوى الشائعة التي لم تعد مُنكهة بمستخلص نبات عرق السوس)
نقص بوتاسيوم في الدَّم وارتفاع ضغط الدَّم والتَّورُّم النَّاجم عن احتباس السوائل (وذمة)
الرِّعاية الدَّاعمة *
زنبق الوادي، قفاز الثعلب، الدفلى - وكلها تحتوي على مادة مشابهة لعقار القلب الديجوكسين
زيادة البوتاسيوم في الدَّم وعدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)
الرِّعاية الدَّاعمة * وأضداد مضادَّة للديجيتال
الدِّبق
الرِّعاية الدَّاعمة *
قُلُنسوة الرَّاهب Monkshood (نَبَات عُشبِيّ مِن الفَصِيلَة الشَّقِيقِيَّة تُستَخرَج مِنَه مَادَّة مُخَدِّرَة)
انخفاض مُعدَّل ضربات القلب وعدم انتظامها والشُّعور باخدرار ونخز وضَعف
الرِّعاية الدَّاعمة *
تُستعمَل بيكربونات الصوديوم عن طريق الوريد في بعض الأحيان
قُرَّاص Nettle (جنس نبات عشبي من الفصيلة القراصية)
شعور باللَّسع والحرقة في الجلد
الرِّعاية الدَّاعمة *
البِلَّادونا ( نبات سام يُستَخرَج منه الأتروبين)، الشَّائع أو الخَشَبي
التهاب المعدة والأمعاء والهلوسة والهذيان
الرِّعاية الدَّاعمة *
البِلَّادونا المُميتة
أعراض مضادَّة للكولين‡ وارتفاع درجة حرارة الجسم والاختِلاجَات وحالات هلوسة
الرِّعاية الدَّاعمة *
قد يُستَعمَل فيزوستيغمين physostigmine لتدبير درجة حرارة الجسم الشديدة الارتفاع أو الاختِلاجَات
فُوتَنج Pennyroyal (جنس نبات من الفصيلة الشفويَّة)
أضرار في الكبد (عندما تكون شديدة، تتسبَّبُ في حدوث اليرقان والتَّخليط الذهنِي والميل إلى حدوث النَّزف)
أسيتيل السيستين Acetylcysteine
فيلودندرون Philodendron والنباتات ذات الصلة
أضرار بالفم ناجمة عن بلورات أكسالات الكالسيوم في الأوراق
الرعاية الداعمة* وشطف الفم بالسوائل الباردة لتهدئة المنطقة وإزالة المواد المهيجة
نبات البوينسيتيا (زهرة بنت القنصل)
تهيُّج خفيف إذا لامس الأغشية المخاطية للفم أو للأنف أو المهبل أو الإحليل
غير ضروري
حكة شديدة في الجلد وتهيج الأغشية المخاطية
بالنسبة إلى الكمادات الباردة، والموسعات القصبية (مضادات الهيستامين) وأحيانًا الستيرويدات القشرية
الفِتلاَق Pokeweed (نَباتٌ سامُّ الجُذور)
التَّهيُّج عند ملامسة الأغشية المخاطية للفم أو الأنف أو المهبل أو الإحليل
الرِّعاية الدَّاعمة *
نبات البوثس Pothos
أضرار بالفم ناجمة عن بلورات أكسالات الكالسيوم في الأوراق
الرِّعاية الدَّاعمة * واستعمال الحليب أو المثلَّجات للمساعدة على إذابة البلُّورات
نبات الطقسوس Yew
في حالاتٍ نادرة، الاختِلاجَات واضطراب نَظم القلب والغيبوبة
الرِّعاية الدَّاعمة *
* قد تنطوي الرعاية الدَّاعمة على تسريب السوائل عن طريق الوريد والمعالجات المحافظة على وظائف الجسم (مثل الأدوية الخافضة للحمى)، والأدوية لزيادة ضغط الدَّم عندَ انخفاضه، وجهاز التنفس الاصطناعي.
† وتشتمل الأَعرَاضُ الكولينية على حدوث بطءٍ في مُعدَّل ضربات القلب وضَعفٍ في انقباضه وهبوطٍ خطيرٍ في ضغط الدَّم وصعوبةٍ في التنفُّس (بسبب تضيُّق المَسالِك الهوائيَّة) وتورُّد الوجه وتشنجات البطن والإسهال وزيادة التبوُّل وسيلان اللعاب وزيادة الدَّمع وزيادة التَّعرُّق وتشنُّج العضلات.
‡ تتضمَّن الأعراض المُضَادَّة للفِعلِ الكوليني على التَّخليط الذهنِي وتشوُّش الرؤية والإمساك وجفاف الفم والشُّعور بخِفَّة في الرأس وصعوبة البدء والاستمرار في التَّبوُّل ونقص ضبط المثانة.
G6PD = نازِعَةُ هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات.