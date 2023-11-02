* قد تنطوي الرعاية الدَّاعمة على تسريب السوائل عن طريق الوريد والمعالجات المحافظة على وظائف الجسم (مثل الأدوية الخافضة للحمى)، والأدوية لزيادة ضغط الدَّم عندَ انخفاضه، وجهاز التنفس الاصطناعي.

† وتشتمل الأَعرَاضُ الكولينية على حدوث بطءٍ في مُعدَّل ضربات القلب وضَعفٍ في انقباضه وهبوطٍ خطيرٍ في ضغط الدَّم وصعوبةٍ في التنفُّس (بسبب تضيُّق المَسالِك الهوائيَّة) وتورُّد الوجه وتشنجات البطن والإسهال وزيادة التبوُّل وسيلان اللعاب وزيادة الدَّمع وزيادة التَّعرُّق وتشنُّج العضلات.

‡ تتضمَّن الأعراض المُضَادَّة للفِعلِ الكوليني على التَّخليط الذهنِي وتشوُّش الرؤية والإمساك وجفاف الفم والشُّعور بخِفَّة في الرأس وصعوبة البدء والاستمرار في التَّبوُّل ونقص ضبط المثانة.