بعض المُضَاعَفات الشائعة للديال الدَّموي
المُضاعفة
السبب المعتاد
بكتيريا أو موادّ تُسبب الحُمَّى (مُولِّدات الحمَّى pyrogens) في مجرى الدَّم
ديالة مفرطة الحرارة
حساسية لمادَّةٍ في آلة غسل الكُلى أو الأنبوب الذي ينقل الدَّم أو لأدويةٍ تُعطَى في أثناء غسل الكلى
إزالة كمية كبيرة من السائل
مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم ومواد أخرى في الدَّم
ضغط الدم المُنخفض
دخول الهواء إلى الأنابيب التي تحمل الدَّم
نزف في المِعَى أو الدِّماغ أو العينين أو البطن
استخدام الكثير جدًا من الهيبارين للوقاية من التخثُّر في آلة غسل الكُلى
العدوى
دخول الجراثيم إلى مجرى الدَّم من خلال إبرة جرى إدخالها في أوردةٍ لإجراء الديال الدَّموي
تغيُّرات سريعة مُحتملة في كمية أو توزيع سوائل أو أملاح الجسم