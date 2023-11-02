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بعض المُضَاعَفات الشائعة للديال الدَّموي

المُضاعفة

السبب المعتاد

الحُمّى

بكتيريا أو موادّ تُسبب الحُمَّى (مُولِّدات الحمَّى pyrogens) في مجرى الدَّم

ديالة مفرطة الحرارة

استجابة تحسسيَّة تُهدِّدُ الحياةَ (تأق)

حساسية لمادَّةٍ في آلة غسل الكُلى أو الأنبوب الذي ينقل الدَّم أو لأدويةٍ تُعطَى في أثناء غسل الكلى

ضغط الدم المُنخفض

إزالة كمية كبيرة من السائل

اضطراب النظم القلبي

مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم ومواد أخرى في الدَّم

ضغط الدم المُنخفض

صِمَّةٌ هَوائِيَّة air embolus

دخول الهواء إلى الأنابيب التي تحمل الدَّم

نزف في المِعَى أو الدِّماغ أو العينين أو البطن

استخدام الكثير جدًا من الهيبارين للوقاية من التخثُّر في آلة غسل الكُلى

العدوى

دخول الجراثيم إلى مجرى الدَّم من خلال إبرة جرى إدخالها في أوردةٍ لإجراء الديال الدَّموي

التشنُّجات العضلية

تغيُّرات سريعة مُحتملة في كمية أو توزيع سوائل أو أملاح الجسم

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