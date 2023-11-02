بعض الاضطرابات الطِّبيَّة التي تُسبِّبُ البكاء المُفرِط عند الرُّضَّع والأطفال الصِّغار
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات
اضطرابات القَلب
صعوبة في التَّنفُّس والتَّغذية وتعرُّق مُفرِط
يتمُّ الكشف عن صوتٍ غيرَ طبيعيٍّ في القلب خلال فَحص الطَّبيب غالبًا
الأشعّة السينية للصدر
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
اضطرابات هضميَّة
تقيُّؤ
الإسهال أو الإمساك
التغذية السيئة
نَقص الوَزن أو ضُعف النُّمو أو كليهما
الدَّم في البراز
اختبار عيِّناتٍ من البراز
الأَعرَاض التي تتراجع عند تغيير الحليب الاصطناعي
احتمال إجراء تنظير داخلي أو تنظير القولون أو كليهما
الإمساك
يصعُبُ خروج البراز القاسي مع حدوث نقصٍ في عدد مرَّات التبرُّز
الشُّعور بألم واضح في أثناء التَّبرُّز في بعض الأحيان
حدوث تمزُّقات (شقوق) في الشَّرج في بعض الأحيان
فحص الطبيب
الارتجاع المعدي المريئي Gastroesophageal reflux
الأَعرَاض التي تظهر بعد الرضاعة، بما في ذلك التململ أو البكاء أو البُصاق أو تقوُّس الظهر
في بعض الأحيان حدوث السُّعال عند الاستلقاء أو زيادة طفيفة في الوزن
فحص الطبيب
المُعالجة في بعض الأحيان من خلال استعمال الأدوية المُثبِّطة لإنتاج الحمض (إذا تراجعت الأَعرَاض، يكون السَّبب على الأرجح هو داء الارتجاع المِعَدي المريئي)
يتمُّ استعمال التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة في بعض الأحيان للجزء العُلوي من السَّبيل الهضمي بعد تناول الباريوم عن طريق الفم أو إجراء اختبار لقياس الحموضة أو لنوبات الارتجاع في المريء (يُسمَّى مسبار درجة الحموضة أو مسبار المُعاوقة) أو التنظير الدَّاخلي
الفتق المُنحَبِس‡
انتفاخ أحمر ومُتورِّم ومؤلم عند اللَّمس في الفخذ
فحص الطبيب
الانغلاف Intussusception‡ (انزلاق أحد أجزاء الأمعاء في جزءٍ آخر)
البكاء الذي يحدث في نوباتٍ كلَّ 15 - 20 دقيقة عند الأطفال الذين يرفعون أرجلهم إلى صدورهم غالبًا
وفي وقتٍ لاحق، الشُّعور بألم عند جس البطن والبراز الذي يبدو شبيهًا بهلام الزبيب (لاحتوائه على الدَّم)
عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 36 شهرًا عادةً
استعمال التَّصوير بتخطيط الصَّدى لتصوير البطن
إدخال الهواء في المستقيم (حقنة شرجيَّة هوائيَّة)
الانفتال‡ (التواء الأمعاء)
القيء أو تورُّم البطن أو الشُّعور بالألم عند جس البطن
احتمال وجود الدَّم في البراز أو عدم خروج براز
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة
حقنة شرجيَّة هوائيَّة أو بالباريوم
العدوى
عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى)
أعراض الزُّكام (مثل سيلان الأنف والسُّعال) في كثيرٍ من الأحيان
أحيَانًا الحُمى
ألم في الأذن
فحص الطبيب
الحمى والخمول أو الكسل
بروز البقع الرَّخوة (اليَوافيخ) من بين عظام الجمجمة
التَّململ والتَّهيُّج (ولاسيَّما عند احتجازه) ومقاومته وضَعف التغذية
البزل الشوكي (البزل القطني)
حمَّى في كثير من الأحيان
البكاء أو الشَّكوى من الألم في أثناء التَّبوُّل
فحص (تحليل البول) وزَرع البَول
الإصابة
عظم مَكسور
التَّورم أو التَّكدُّم
الإحجام عن استعمال الطرف
الشُّعور بألم في أثناء الاستحمام أو تغيير الحفاض أو فَحص الطَّبيب
التصوير بالأشعة السينية
سحجة قرنويَّة (خدش على سطح العين)
لا توجَد أعراضٌ أخرى
فحص العين بعد تطبيق قطرة عينيَّة تجعل السَّحجات واضحة (اختبار فلوريسيين fluorescein test)
عاصبة الشَّعر Hair tourniquet
تورُّم طرف إصبع القدم أو إصبع اليد أو القضيب بواسطة شعرة ملفوفة أسفل التَّورُّم
فحص الطبيب
إصابة في الرأس‡
بكاء حاد النَّبرة من دون مُبرِّر
منطقة مُتورِّمة على الرأس في بعض الأحيان
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
الأسبابُ الأخرى
أدوية مُستَعملة في علاج حالات الزُّكام
المعالجة الدَّوائيَّة الحديثة للزُّكام
فحص الطبيب
بزوغ الأسنان أو الاستعداد لبزوغ الأسنان وسيلان اللُّعاب
الأرق أو النَّوم المُشوَّش خلال الليل في بعض الأحيان
الحُمَّى الخفيفة في بعض الأحيان
الأَعرَاض التي تزول بعد بزوغ الأسنان
التواء الخصية‡ (انفتال الخصية)
تورُّم واحمرار وشعور بالألم في الصَّفن
تصوير الصَّفن بتخطيط الصَّدى الدوبلري
ردَّة فعل تجاه لقاح
تلقي جرعة حديثة من أحد اللقاحات (خلال 24-48 ساعة)
فحص الطبيب
* اضطرابات طبيَّة تُسبِّب أقل من 5٪ من حالات البكاء المُفرط.
† تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ تُعدُّ هذه الاضطرابات، وإن كانت نادرةً، مُهدِّدةً للحياة وتتطلَّبُ تدخُّلًا طِبيًّا فوريًّا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربية القلب.