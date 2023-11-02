* اضطرابات طبيَّة تُسبِّب أقل من 5٪ من حالات البكاء المُفرط.

† تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ تُعدُّ هذه الاضطرابات، وإن كانت نادرةً، مُهدِّدةً للحياة وتتطلَّبُ تدخُّلًا طِبيًّا فوريًّا.