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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعضُ الاضطرابات الشائعة للقدم والكاحل بحسب موضعها

الكاحل

مُتلازمة النفق الرُّصغي

التهاب الوتر الظنبوبي الخلفي والتهاب غمد الوتر الظنبوبي الخلفي

التواء كاحل/أذيّة الرباط

تدويرة القدم

مسامير اللحم والأثفان

الأضرار التي لحقت بالأعصاب في القدم (الألم العصبي بين الأصابع، الورم العصبي بحسب مورتون)

داء فريبرغ

ألم المفصل المشطي

التهاب العظام السمسمانية

العقب (أسفل)

التهاب الجراب العرقوبي العَقبي

انعقال العصب الأخمصي الإنسي أو الوحشي

التهاب اللفافة الأخمصية

العقب (الجزء الخلفي)

اعتلال مُرتَكَز العظم للعرقوب

التهاب وتر العرقوب

التهاب جراب وتر العرقوب الخلفي

التهاب جراب وتر العرقوب الأمامي

باطن القدم (الأخمص)

وُرام ليفي أخمصي

التهاب اللفافة الأخمصية (داء اللفافة الأخمصية، مُتلازمة المهماز العقبي [calcaneal spur syndrome])

إصبع قدم

الوكعَة (تَوَرُّم ثَفَنِيّ في الابهام الأفحج)

إبهام القدم المتيبِّس (الصَّمِل)

إصبع القدم المطرقيََّة

ظفر إصبع القدم الناشب

فُطارٌ ظُفُرِيّ

الدَّاحس

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