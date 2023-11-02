بعضُ الاضطرابات الشائعة للقدم والكاحل بحسب موضعها
الكاحل
التهاب الوتر الظنبوبي الخلفي والتهاب غمد الوتر الظنبوبي الخلفي
تدويرة القدم
الأضرار التي لحقت بالأعصاب في القدم (الألم العصبي بين الأصابع، الورم العصبي بحسب مورتون)
العقب (أسفل)
التهاب الجراب العرقوبي العَقبي
انعقال العصب الأخمصي الإنسي أو الوحشي
العقب (الجزء الخلفي)
التهاب جراب وتر العرقوب الخلفي
التهاب جراب وتر العرقوب الأمامي
باطن القدم (الأخمص)
التهاب اللفافة الأخمصية (داء اللفافة الأخمصية، مُتلازمة المهماز العقبي [calcaneal spur syndrome])
إصبع قدم
الوكعَة (تَوَرُّم ثَفَنِيّ في الابهام الأفحج)
إبهام القدم المتيبِّس (الصَّمِل)