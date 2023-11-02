بعض الأورامُ التي تنشأ في الدِّماغ* أو بالقرب منه
نَوع الورم
أصل أو منشأ الورم
حَالة السرطان
النسبة المئوية لجميع أورام الدماغ الأوَّلية*†
شريحة المرضى المصابين
الورم النجمي (أحد أنواع الورم الدبقي)‡
خلايا النَّسيج الذي يدعم الخلايا العصبيَّة (الخلايا الدبقيَّة glial cells)
سرطاني ولكنه يتباين في درجة خباثته
(انظر الملاحظة.†)
الأطفال والبالغون
ورم حبليَ Chordoma
الخلايا الجنينية التي تساعد على تشكيل الحبل الشوكي وجذع الدماغ (الذي يربط الجزء الأكبر من الدماغ بالحبل الشوكي)
سرطانية وغزوانية ولكنها تنتشر ببطء
أقل من 1%
الأطفال والبالغون
قد يكُون موجودًا عند الوِلادة
ورم قحفي بلعومي craniopharyngioma
الخلايا الجنينية من الغُدَّة النخامية
غير سرطاني ولكنه غزوانيّ ببطء
أقل من 1%
الأطفال والبالغون
قد يكُون موجودًا عند الوِلادة
الكيسات الجلدانيَّة والأورَام البشرانيَّة
الخلايا الجنينية للجلد
غير سرطانيَّة
أقل من 1%
الأطفال والبالغون
الكيسات الجلدانيَّة: قد تكون موجودة عندَ الولادة
وَرم بطاني عصبي‡
خلايا النَّسيج الذي يُبطِّنُ الأحيَاز في داخل الدِّمَاغ (البُطَينَات ventricles)
غير سرطانية أو سرطانية
حوالى 2 إلى 3% (نَحوَ 10% من أورام الدِّمَاغ عندّ الأطفال)‡
الأطفال
غير شائع عند البالغين
أورام الخليَّة الإنتاشية (بما في ذلك الأورامُ الإنتاشيَّة)
الخلايا الجنينية بالقرب من الغُدَّة الصنوبرية
غير سرطانية أو سرطانية
%1
الأطفال
الأورَام الإنتاشيَّة: قد تكون موجودة عند الولادة
الورم النجمي (نوع من الورم الدبقي)‡
الخلايا الدبقية غير الناضجة (تُسمَّى الخلايا السَّليفَة progenitor)
سرطانيَّة
نَحو 15 ٪، تزداد مع التقدُّم في العمر†
البالغون
الورم الأروميّ الوعائيّ
الخلايا الجنينية التي تتكون في داخل الأوعية الدمويَّة
غير سرطانيَّة
من 1 إلى 2%
الأطفال والبالغون
اللمفومة التي تنشأ في الدماغ (اللمفومة الدماغية الأولية)
الخلايا البائية B (إحدى أنواع الخلايا اللمفاوية)
سرطانيَّة
4٪
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأشخاص الأكبر سنًا
الورم الأروميّ النخاعيّ‡
الخلايا الجنينية في المخيخ
سرطانيَّة
حوالى 25% من أورام الدماغ في مرحلة الطفولة†
الأطفال، وفي حالاتٍ نادرة البالغون
الورم السحائيّ
خلايا طبقات النسيج الذي يُغطِّي الدِّمَاغ (السَّحَايا)
غير سرطاني عادةً، ولكنه قد يعود من جديد
يكون النكس سرطانيًا في بعض الأحيان
حوالى 35٪
البالغون
ورم الدبقيات القليلة التغصُّن (من أنواع الورم الدبقيّ)‡
الخلايا (تسمى الخلايا الدبقية القليلة التغصُّن) التي تلتفُّ حولَ الألياف العصبية في الدماغ وتُشكِّلُ الغمد الميالينيّ myelin sheath، والخلايا التي نشأت عنها
سرطانيّ عادةً ولكنَّه بطيء النموّ (يُصبِحُ غالبًا وفي النَّهاية ورم الدبقيات قليلة التغصُّن الكشميّ)
من 2 إلى 10%†
الأطفال والبالغون
أورام الغُدَّة الصنوبرية
خلايا الغُدَّة الصنوبرية أو النُّسُج المُجاوِرَة
غير سرطانيّ غالبًا ولكنَّه يكون سرطانيًا أحيانًا
أقل من 1%
الأطفال
الوَرَم الغدِّي النُّخامي
خلايا الغُدَّة النخامية
غير سرطانيَّة
10٪
الأطفال والبالغون
ورم الأديم العصبي الظاهر الأوليّ Primitive neuroectodermal tumor
خلايا غير ناضِجَة تُبطِّنُ الأحيَاز في داخل الدِّمَاغ (البُطَينَات ventricles)
غير سرطانيّ عادةً ولكنَّه يُصبِحُ سرطانيًا أحيانًا
أقل من 1%
عند الأطفال والبالغين اليافعين
ورم الخلايا العصبية Neurocytoma
خلايا غير ناضِجَة تُبطِّنُ الأحيَاز في داخل الدِّمَاغ
غير سرطانيَّة
أقل من 1%
عند الأطفال والبالغين اليافعين
خلايا شفان في العصب القحفي الثامن (الدهليزي القوقعي)
غير سرطانيَّة
8٪
البالغون
* انظر أيضًا بعض أورام الدماغ النَّوعية.
† يحتوي هذا الجدولُ على النسبة المئويَّة لجميع أورام الدِّماغ الأولية إلّا إذا جرى التنويه بخلاف ذلك.
‡ الأورام النجمية والأورام البطانية العصبية والورم الأرومي الدبقيّ متعدد الأشكال والأورام الأرومية النخاعية وأورام الدبقيَات قليلة التغصُّن، هي أورامٌ دبقيَّة.تُعدُّ الأورامُ النجميَّة أكثر الأورام الدبقية شُيُوعًا،