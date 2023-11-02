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بعض الأمراض التي تُصيب كبار السن بشكل رئيسي

اضطراب

الوصف

داء ألزهايمر وغيره من اضطرابات الخرف

تتراجع الذاكرة وغيرها من الوظائف الذهنية تدريجيًا مع التقدم في السن.

أم الدَّم الأبهرية Aortic aneurysm

ينتفخ جدار الشريان الأبهر.في حال عدم علاجها، يمكن لأم الدم الأبهرية أن تتمزق وتفضي إلى الوفاة.

التهاب الإحليل الضموري والتهاب المهبل (يُطلق عليهما الآن متلازمات الجهاز البولي التناسلي في سن اليأس)

تترقق نسج الإحليل، مما يؤدي أحيانًا إلى شعور المريض بالحرقة في أثناء التبول.تترق نسج المهبل، مما يؤدي إلى شعور المريضة بالألم في أثناء ممارسة الجنس.

تضخم البروستات الحميد

يؤدي تضخم غدة البروستات إلى انسداد المجرى البولي وعدم خروج البول من المثانة.

حالات السَّاد

تغيم عدسة العين، مما يؤدي إلى إعاقة الرؤية.

داء السكَّري

لا يستجيب الجسم إلى الأنسولين الذي يقوم بإنتاجه.قد تبدأ الإصابة بهذا المرض في منتصف العمر.قد لا تتطلب الحالة معالجة بالأنسولين.

الزَرَق، ارتفاع ضغط العين Glaucoma

يتضرر العصب البصري بسبب ارتفاع مستوى الضغط في أحد أجزاء العين.تتفاقم الحالة تدريجيًا، وقد تصل إلى العمى الكامل.يبدأ الزرق في منتصف العمر تقريبًا.

الفُصال العظمي osteoarthritis

تنكس الغضروف الذي يبطن المفاصل، مما يُسبب الألم.يمكن أن يبدأ الفصال العظمي في منتصف العمر.

تخلخل العظام osteoporosis

تراجع كثافة العظام وزيادة هشاشتها.نتيجة لذلك، يزداد احتمال الإصابة بالكسور.

مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون)

تتنكس الخلايا العصبية في الدماغ بشكل تدريجي وببطء، مما يُسبب الارتعاش، وصلابة العضلات، وصعوبة الحركة والحفاظ على التوازن.

تقرحات الضغط

تشقق البشرة، لأن الضغط المديد يُقلل من الجريان الدموي نحو المنطقة المصابة.

سرطان البروستات

حدوث إصابة سرطانية في غدة البروستات، تؤدي في النهاية إلى إعاقة تدفق البول.

القُوَباء النطاقية (الهربس النطاقي)

إعادة تنشط فيروس الحماق (جدري الماء) الهاجع من عدوى سابقة، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات جلدية، وأحيانًا ألم شديد ومزمن.

السكتة الدماغية

انسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ.تُسبب السكتة الدماغية أعراضًا مثل ضعف أو فقدان الإحساس على أحد جانبي الجسم، ومشاكل في الرؤية في إحدى العينين، وصعوبة في الكلام أو الفهم، وفقدان التوازن أو التنسيق، أو الصداع الشديد والمفاجئ.

سلس البول،

عدم القدرة في التحكم بالتبول، مما يؤدي إلى حدوث تسريب.

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