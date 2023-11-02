بعض الأمراض التي تُصيب كبار السن بشكل رئيسي
اضطراب
الوصف
تتراجع الذاكرة وغيرها من الوظائف الذهنية تدريجيًا مع التقدم في السن.
ينتفخ جدار الشريان الأبهر.في حال عدم علاجها، يمكن لأم الدم الأبهرية أن تتمزق وتفضي إلى الوفاة.
التهاب الإحليل الضموري والتهاب المهبل (يُطلق عليهما الآن متلازمات الجهاز البولي التناسلي في سن اليأس)
تترقق نسج الإحليل، مما يؤدي أحيانًا إلى شعور المريض بالحرقة في أثناء التبول.تترق نسج المهبل، مما يؤدي إلى شعور المريضة بالألم في أثناء ممارسة الجنس.
يؤدي تضخم غدة البروستات إلى انسداد المجرى البولي وعدم خروج البول من المثانة.
تغيم عدسة العين، مما يؤدي إلى إعاقة الرؤية.
لا يستجيب الجسم إلى الأنسولين الذي يقوم بإنتاجه.قد تبدأ الإصابة بهذا المرض في منتصف العمر.قد لا تتطلب الحالة معالجة بالأنسولين.
يتضرر العصب البصري بسبب ارتفاع مستوى الضغط في أحد أجزاء العين.تتفاقم الحالة تدريجيًا، وقد تصل إلى العمى الكامل.يبدأ الزرق في منتصف العمر تقريبًا.
الفُصال العظمي osteoarthritis
تنكس الغضروف الذي يبطن المفاصل، مما يُسبب الألم.يمكن أن يبدأ الفصال العظمي في منتصف العمر.
تخلخل العظام osteoporosis
تراجع كثافة العظام وزيادة هشاشتها.نتيجة لذلك، يزداد احتمال الإصابة بالكسور.
تتنكس الخلايا العصبية في الدماغ بشكل تدريجي وببطء، مما يُسبب الارتعاش، وصلابة العضلات، وصعوبة الحركة والحفاظ على التوازن.
تشقق البشرة، لأن الضغط المديد يُقلل من الجريان الدموي نحو المنطقة المصابة.
حدوث إصابة سرطانية في غدة البروستات، تؤدي في النهاية إلى إعاقة تدفق البول.
القُوَباء النطاقية (الهربس النطاقي)
إعادة تنشط فيروس الحماق (جدري الماء) الهاجع من عدوى سابقة، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات جلدية، وأحيانًا ألم شديد ومزمن.
انسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ.تُسبب السكتة الدماغية أعراضًا مثل ضعف أو فقدان الإحساس على أحد جانبي الجسم، ومشاكل في الرؤية في إحدى العينين، وصعوبة في الكلام أو الفهم، وفقدان التوازن أو التنسيق، أو الصداع الشديد والمفاجئ.
عدم القدرة في التحكم بالتبول، مما يؤدي إلى حدوث تسريب.