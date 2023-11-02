بعض الأدوية والمواد التي يمكن أن تتلف الكبد
نوع الدَّواء
أمثلة
المضادَّات الحيوية
أموكسيسيلين amoxicillin/كلافونالات clavulanate
الكلينداميسين clindamycin
إريثرومَيْسين erythromycin
نتروفورانتوين nitrofurantoin
ريفامبين
السلفوناميدات sulfonamides
التتراسكلينات tetracyclines
تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول
الأدوية المُستَخدمة لمُعالجة السلّ (إيزونيازيد وبيرازيناميد)
مضادَّات الاختلاجات
كاربامازيبين carbamazepine
فينوباربيتال phenobarbital
فينيتوين Phenytoin
فالبروات Valproate
مضادَّات الاكتئاب
بوبروبيون bupropion
فلوكسيتين fluoxetine
ميرتازابين mirtazapine
باروكسيتين paroxetine
سيرترالين sertraline
ترازودون Trazodone
مضادَّات الاكتئاب الثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants، مثل أميتريبتيلين amitriptyline
مضادَّات الفطريّات
كيتوكونازول ketoconazole
تيربينافين
خافِضات ضغط الدَّم (تُستخدَم لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم، أو لعلاج اضطرابات الكلى أو القلب أحيانًا)
كابتوبريل Captopril
إنالابريل Enalapril
إربيسارتان Irbesartan
ليزينوبريل lisinopril
لوسارتان Losartan
فيراباميل Verapamil
مُضادَّات الذهان
الفينوثيازينات phenothiazines، مثل كلوربرومازين chlorpromazine
ريسبيريدون Risperidone
أدوية القلب
أميُودارون Amiodarone
كلوبيدوغريل Clopidogrel
الهرمونات والأدوية ذات الصلة
الستيرويدات الابتنائية Anabolic steroids
حبوب تنظيم الحمل (وسائل منع الحمل الفمويَّة)
هرمون الإستروجين
مسكّنات الألم
أسيتامينوفين Acetaminophen
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs
الأدوية الأخرى
أكاربوز Acarbose (يستخدم لعلاج السكَّري)
ألوبورينول Allopurinol (يستخدم لعلاج النقرس gout)
الأدوية المضادة للفيروسات القهقريَّة ART (تُستَخدم لمُعالَجة فيروس العَوَز المَناعي البَشَري)
الباكلوفين baclofen (مُرخي للعضلات)
سيبروهيبتادين cyproheptadine (مُضادّ للهستامين antihistamine)
أزاثيوبرين azathioprine (يستخدم للوِقاية من رفض العُضو المزروع)
ميثوتريكسات methotrexate (يُستخدم لعلاج السرطان)
أوميبرازول omeprazole (يستخدم لعلاج الارتِجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux)
مثبطات PD-1/D-L1 (ادوية مُضادَّة للسرطان)
الستاتينات (تُستخدَم لعلاج المستويات المرتفعة للكولسترول)
العديد من أنواع المُعالجة الكِيميائيَّة، بما في ذلك مثبِّطات نقاط التحقق المناعية
الأعشاب الطبِّية
عشبة الخمادريوس germander
خُلاصة الشاي الأخضر
الكافا Kava
بعض مشروبات الطاقة
NSAID = دواء مُضاد للالتهاب لا ستيرويدي.