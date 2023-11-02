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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض الأدوية والمواد التي يمكن أن تتلف الكبد

نوع الدَّواء

أمثلة

المضادَّات الحيوية

أموكسيسيلين amoxicillin/كلافونالات clavulanate

الكلينداميسين clindamycin

إريثرومَيْسين erythromycin

نتروفورانتوين nitrofurantoin

ريفامبين

السلفوناميدات sulfonamides

التتراسكلينات tetracyclines

تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول

الأدوية المُستَخدمة لمُعالجة السلّ (إيزونيازيد وبيرازيناميد)

مضادَّات الاختلاجات

كاربامازيبين carbamazepine

فينوباربيتال phenobarbital

فينيتوين Phenytoin

فالبروات Valproate

مضادَّات الاكتئاب

بوبروبيون bupropion

فلوكسيتين fluoxetine

ميرتازابين mirtazapine

باروكسيتين paroxetine

سيرترالين sertraline

ترازودون Trazodone

مضادَّات الاكتئاب الثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants، مثل أميتريبتيلين amitriptyline

مضادَّات الفطريّات

كيتوكونازول ketoconazole

تيربينافين

خافِضات ضغط الدَّم (تُستخدَم لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم، أو لعلاج اضطرابات الكلى أو القلب أحيانًا)

كابتوبريل Captopril

إنالابريل Enalapril

إربيسارتان Irbesartan

ليزينوبريل lisinopril

لوسارتان Losartan

فيراباميل Verapamil

مُضادَّات الذهان

الفينوثيازينات phenothiazines، مثل كلوربرومازين chlorpromazine

ريسبيريدون Risperidone

أدوية القلب

أميُودارون Amiodarone

كلوبيدوغريل Clopidogrel

الهرمونات والأدوية ذات الصلة

الستيرويدات الابتنائية Anabolic steroids

حبوب تنظيم الحمل (وسائل منع الحمل الفمويَّة)

هرمون الإستروجين

مسكّنات الألم

أسيتامينوفين Acetaminophen

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs

الأدوية الأخرى

أكاربوز Acarbose (يستخدم لعلاج السكَّري)

ألوبورينول Allopurinol (يستخدم لعلاج النقرس gout)

الأدوية المضادة للفيروسات القهقريَّة ART (تُستَخدم لمُعالَجة فيروس العَوَز المَناعي البَشَري)

الباكلوفين baclofen (مُرخي للعضلات)

سيبروهيبتادين cyproheptadine (مُضادّ للهستامين antihistamine)

أزاثيوبرين azathioprine (يستخدم للوِقاية من رفض العُضو المزروع)

ميثوتريكسات methotrexate (يُستخدم لعلاج السرطان)

أوميبرازول omeprazole (يستخدم لعلاج الارتِجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux)

مثبطات PD-1/D-L1 (ادوية مُضادَّة للسرطان)

الستاتينات (تُستخدَم لعلاج المستويات المرتفعة للكولسترول)

العديد من أنواع المُعالجة الكِيميائيَّة، بما في ذلك مثبِّطات نقاط التحقق المناعية

الأعشاب الطبِّية

عشبة الخمادريوس germander

خُلاصة الشاي الأخضر

الكافا Kava

بعض مشروبات الطاقة

NSAID = دواء مُضاد للالتهاب لا ستيرويدي.

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