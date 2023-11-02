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بعضُ الأدوية المُضادَّة للفيروسات المُستَعملة في معالجة حالات عدوى فيروسات الهربس

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية

أسيكلوفير Acyclovir

الهربس التناسلي Genital herpes

الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles

الحُماق (جُدري الماء)

بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة

وفي حالاتٍ نادرةٍ، قد يُصاب المريضُ بضرر في الكلى.

فرفرية قلَّة الصُّفَيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليوريمية في المصابين بضعف جهاز المناعة، في حالاتٍ نادرة.

سيدوفوفير Cidofovir

عدوى الفيروس المضخّم للخلايا، بما في ذلك التهاب الشبكية (عدوى شبكية العين)

ضرر كلويّ

فامسيكلوفير Famciclovir

الهربس التناسلي والفموي

الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles

الحُماق (جُدري الماء)

بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة

فوسكارنت Foscarnet

عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infections

ضرر كلويّ

اِضطِراباتٌ الكهارل Electrolyte disturbances

القرحات التناسلية (يمكن أن تتعافى بمجرد التوقف عن استعمال الدواء)

غانسيكلوفير Ganciclovir

حالات عدوى الفيروس المُضخِّم للخلايا، بما في ذلك التهابُ الشبكية

انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء

ليتيرموفير

عدوى الفيروس المضخم للخلايا عند الأشخاص الذين خضعوا لزرع نِقي العَظم وزرع الكلى

غثيان وقيء وإسهال

تورُّم الساقين أو اليدين

السعال

الصداع

التعب

ألم بطني

ماريبافير

حالات عدوى الفيروس المضخم للخلايا المقاومة للأدوية الأخرى

تغير في المذاق (خلل التذوق)

غثيان وقيء وإسهال

بنسيكلوفير Penciclovir (رُهَيم)

قرحات الزكام

بعض الآثار الجانبية

احمرار في موضع التطبيق

تري فلوريدين Trifluridine (قطرات للعين)

التِهاب القَرنِيَّةِ بالهربس البسيط (عدوى القرنية)

وخزٌ في العينين

تورُّم الأجفان

فالاسيكلوفير Valacyclovir

الهربس التناسلي Genital herpes

الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles

الحُماق (جُدري الماء)

بعض الآثار الجانبية الخطيرة (مشابهة للأسيكلوفير acyclovir)

فالغانسيكلوفير Valganciclovir

عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infections

يشبه الغانسيكلوفير (انخفاض عدد كريات الدَّم البيض)

فيدارابين Vidarabine (كمرهم يجري تطبيقه على العينين)

التهاب القرنية بالهربس البسيط

تهيُّج العينين

حَساسية للضوء

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