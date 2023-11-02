بعضُ الأدوية المُضادَّة للفيروسات المُستَعملة في معالجة حالات عدوى فيروسات الهربس
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية
أسيكلوفير Acyclovir
الهربس التناسلي Genital herpes
الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles
بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة
وفي حالاتٍ نادرةٍ، قد يُصاب المريضُ بضرر في الكلى.
فرفرية قلَّة الصُّفَيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليوريمية في المصابين بضعف جهاز المناعة، في حالاتٍ نادرة.
سيدوفوفير Cidofovir
عدوى الفيروس المضخّم للخلايا، بما في ذلك التهاب الشبكية (عدوى شبكية العين)
ضرر كلويّ
فامسيكلوفير Famciclovir
الهربس التناسلي والفموي
الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles
بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة
فوسكارنت Foscarnet
عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infections
ضرر كلويّ
اِضطِراباتٌ الكهارل Electrolyte disturbances
القرحات التناسلية (يمكن أن تتعافى بمجرد التوقف عن استعمال الدواء)
غانسيكلوفير Ganciclovir
حالات عدوى الفيروس المُضخِّم للخلايا، بما في ذلك التهابُ الشبكية
انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء
ليتيرموفير
عدوى الفيروس المضخم للخلايا عند الأشخاص الذين خضعوا لزرع نِقي العَظم وزرع الكلى
غثيان وقيء وإسهال
تورُّم الساقين أو اليدين
السعال
الصداع
التعب
ألم بطني
ماريبافير
تغير في المذاق (خلل التذوق)
غثيان وقيء وإسهال
بنسيكلوفير Penciclovir (رُهَيم)
بعض الآثار الجانبية
احمرار في موضع التطبيق
تري فلوريدين Trifluridine (قطرات للعين)
التِهاب القَرنِيَّةِ بالهربس البسيط (عدوى القرنية)
وخزٌ في العينين
تورُّم الأجفان
فالاسيكلوفير Valacyclovir
الهربس التناسلي Genital herpes
الهِربِس النُطاقِيّ (Herpes zoster (shingles
بعض الآثار الجانبية الخطيرة (مشابهة للأسيكلوفير acyclovir)
فالغانسيكلوفير Valganciclovir
عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infections
يشبه الغانسيكلوفير (انخفاض عدد كريات الدَّم البيض)
فيدارابين Vidarabine (كمرهم يجري تطبيقه على العينين)
تهيُّج العينين
حَساسية للضوء