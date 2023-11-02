* قد يسبب استخدام الإستروجين بمفرده بمستوى الجرعة المستخدمة لعلاج الأعراض العامة لانقطاع الطمث (من دون البروجستوجين) الإصابة بسرطان بطانة الرحم عند النساء اللواتي حافظن على أرحامهن (لم يخضعن لاستئصال الرحم).

† تكون الجرعات المنخفضة من هرمون الاستروجين والإستروجين التي تُعطى على شكل رقعة جلدية (عبر الجلد) أو حلقة مهبلية ذات خطر أقل للإصابة بجلطات الدم، والسكتة الدماغية، واضطرابات المرارة (مثل حصوات المرارة) وذلك بالمقارنة مع تناول هرمون الاستروجين على شكل أقراص.