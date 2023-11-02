† عادةً ما تُستخدم أدوية الخط العلاجي الثاني عندما تصبح البكتيريا المُسببة للسل مقاومة لأدوية الخط العلاجي الأول، أو عندما يكون الشخص غير قادرٍ على تحمل أحد أدوية الخط العلاجي الأول