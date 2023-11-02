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بعض الأدوية المُستخدمة في علاج السل

الأدوية

طريقة إعطاء الدواء

الآثار الجانبية

أدوية الخط العلاجي الأول

إيزونيازيد isoniazid

عن طريق الفم

أذية كبدية (التهاب الكبد) بمعدل 1 لكل 1,000 حالة، وتؤدي إلى الإرهاق، ونقص الشهية، والغثيان، والتقيؤ، واليرقان

الخدر في الأطراف أحيانًا (اعتلال عصبي محيطي)

ريفامبين Rifampin (والدواءان المتصلان ريفابوتين rifabutin وريفابينتين rifapentine)

عن طريق الفم

أذية كبدية، وخاصةً عندما يُستخدم ريفامبين بالمشاركة مع إيزونيازيد (ولكن هذا التأثير يتلاشى مع التوقف عن تناول الدواء)

تلون البول والدموع وقطرات العرق بلون برتقالي مُحمر

الفشل الكلوي

في حالات نادرة انخفاض تعداد الكريات البيض أو الصفيحات الدموية

بيرازيناميد pyrazinamide

عن طريق الفم

أذية كبدية (التهاب الكبد)، وانزعاج هضمي، والنقرس في بعض الأحيان

إيثامبوتول ethambutol

عن طريق الفم

تشوش الرؤية وقلة إنتاج العرق في بعض الأحيان (بسبب تأثيرات الدواء في العصب البصري)

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

عن طريق الفم

التهاب أو تمزق الأوتار

عصبيَّة أو نزق nervousness وارتعاشات واختِلاجَات

إسهال مرتبط بالمضادات الحيوية والتهاب القولون colitis

أدوية الخط العلاجي الثاني†

الأمينوغليكوزيدات Aminoglycodides، مثل ستريبتومايسين streptomycin، و أميكاسين amikacin، و كانامايسين kanamycin

عن طريق الحقن في العضل

أذية الكلية، والدوخة، ومشاكل السمع (بسبب أذية أعصاب الأذن الداخلية)

الفلوروكينولونات Fluoroquinolones، مثل ليفوفلوكساسين levofloxacin

عن طريق الفم

التهاب أو تمزق الأوتار

عصبيَّة أو نزق nervousness وارتعاشات واختِلاجَات

إسهال مرتبط بالمضادات الحيوية والتهاب القولون colitis

كابريومايسين Capreomycin

عن طريق الحقن في العضل

تكون التأثيرات الجانبية مشابهة لتلك الناجمة عن تناول الأمينوغليكوزيدات (ولكن غالبًا ما يكون تحمل كابريومايسين أفضل إذا استدعت الحالة العلاج لفترة طويلة)

* عادةً ما تكون أدوية الخط العلاجي الأول هي الخيار الأول للمعالجة.

† عادةً ما تُستخدم أدوية الخط العلاجي الثاني عندما تصبح البكتيريا المُسببة للسل مقاومة لأدوية الخط العلاجي الأول، أو عندما يكون الشخص غير قادرٍ على تحمل أحد أدوية الخط العلاجي الأول

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