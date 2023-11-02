بعضُ أسباب وَملامِح تساقط الشعر
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
تساقط الشعر على فروة الرأس بأكملها
تساقط الشعر من النَّموذج الذكريّ (الثَّعلبة ذكريَّة الشكل)
التاريخ العائليّ عادةً
تاريخ لاستخدام الستيرويدات الابتنائية أحيَانًا
فحص الطبيب
تساقط الشعر من النموذج الأنثوي (الثَّعلبة ذكريَّة الشكل)
التاريخ العائليّ عادةً
تحدثُ في أثناء سنّ اليأس أحيانًا
في بعض الأحيان، عندَ النساء اللواتي لديهنَّ سمات ذكريَّة (الترجيل)، أو تاريخ لاستخدام الستيرويدات الابتنائيَّة مثل ثُنائيّ هيدروتستوستيرون، أو ورم يُفرز هرمونات ذكريَّة
في بعض الأحيان متلازمة المبيض متعدد الكيسات
فحص الطبيب
في بعض الأحيان قياس الهرمونات: الهرمونات الدرقية، والتستوستيرون وديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEAS)، والهرمون المُنبِّه للجُرَيب (FSH)، والهرمون الملوتن (LH)
الأدوية، والعقاقير غير المشروعة، والسموم
تاريخ لاستخدام دواء مُحدَّد مثل أنواع مُعيَّنة من أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة، أو مُضادَّات التخثُّر، أو الريتينويدات، أو موانع الحمل الفمويَّة، أو مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيتونسين ACE، أو حاصرات بيتا والليثيوم، أو الأدوية المُضادَّة للغدَّة الدرقية، أو مضادَّات الاختلاج، أو الجرعات العالية من فيتامين A أو التعرُّض إلى المعادن مثل الثاليوم والزَّرنيخ
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم أحيَانًا للتحرِّي عن التعرُّض إلى السموم أو المعادن الثقيلة
الشدَّة (نفسية أو بدنيَّة) التي تُسبِّبُ تساقُط الشعر الدوائيّ المنشأ
الشدة النفسية بدرجة كبيرة
نَقص الوزن مُؤخَّراً والجراحة والمرض الشديد مع الحمَّى أو ولادة صغير
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم للتحرِّي عن فقر الدَّم وعوز الحديد وتقييم وظيفة الغدة الدرقية أحيَانًا
اضطرابات الغدة الدرقية
مع فرط نشاط الغدة الدرقية وصُعوبة تحمُّل الحرارة والتعرُّق ونقص الوزن وجُحوظ العينين والارتِعاش (الرُّعاش) والتملمُل وتضخُّم الغدَّة الدَّرقية (الدُّراق goiter)
مع قصور الغدة الدرقية وصعوبة تحمل البرد وزيادة الوزن والجلد الخشن والثخين والتلكُّؤ
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم التي تُقيِّم وظيفة الغدة الدرقية
اضطرابات التغذية، مثل زيادة فيتامين A أو نقص الحديد أو الزنك
أعراض اضطراب تغذويّ مُحدَّد
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم أحيَانًا للتحرِّي عن اضطرابات التغذية
داء الثعلبة البُقعيَّة
تساقط الشَّعر على شكل بُقع عادةً، ولكن أحيانًا تساقط كل شعر فروة الرأس (الثعلبة التامَّة)
تساقط جميع شعر الجسم وفروة الرأس في بعض الأحيان (الثعلبة الشاملة)
فحص الطبيب†
تساقُط الشعر في منطقة معينة من فروة الرأس فقط
داء الثعلبة البُقعيَّة
بقع دائريَّة لتساقط الشعر مع شعر قصير مُتقصِّف (يُشبه علامات التعجُّب) حول أطراف البُقع
في بعض الأحيان إحساس بالحرق أو الحكَّة
في بعض الأحيان، تساقُط الشعر من الجانب والأطراف الخلفيَّة لفروة الرأس (ثعلبة بقعية ophiasis) أو تساقط الشعر المركزي، مع بقاء الشعر على طرف فروة الرأس (الثعلبة البقعية المعكُوسة sisaipho).
فحص الطبيب†
الذئبة الحماميَّة الجلدية المزمنة
طفح جلدي على فروة الرأس يتميز ببقع حمراء، وبارزة، ومُتقشِّرة مع تساقط الشعر المرتبط بها
مناطق من التندُّب أحيَانًا
الحكة أحيانًا
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم للتحرِّي عن الذئبة
خزعة من فروة الرأس
الثَّعلبة الندبيَّة النابذة المركزيَّة Central centrifugal cicatricial alopecia
تساقط الشعر التدريجيّ ببطء وتندُّب على أعلى ومؤخرة فروة الرأس
ربَّما تنجم عن استخدام الأمشاط الساخنة أو مرخيات كيميائية أو تمويج الشعر عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بهذا الاضطراب
فحص الطبيب
خزعة من فروة الرأس
الحزاز المُسطَّح الشعريّ (الحزاز المسطح لفروة الرأس) والثعلبة التليفية الجبهيَّة
اضطرابات ذات صِلَة تُسبِّبُ بقعًا متفرقة لتساقُط الشَّعر وتندبًا
تُسمَّى الثعلبة التليفية الجبهية عندما يحدث تساقط الشعر التندبي بشكلٍ رئيسيٍّ على طول الجزء الأمامي من خط الشعر والحاجبين
فحص الطبيب
خزعة من فروة الرأس
الحروق والإصابات أوالإشعاع (من المُعالجة الشعاعيَّة على سبيل المثال)
تاريخ للحروق أو المُعالجة الشعاعيَّة أو الإصابة
تندُّب عادةً
فحص الطبيب
سعفة الرأس (سعفة فروة الرأس)
مناطق من الصلع مع بقع سوداء صغيرة أحيانًا (بسبب الشعر الذي تقصَّف على سطح فروة الرأس) أو أشعار متقصِّفة فوق سطح فروة الرأس مباشرة
مناطق من الجلد دائرية مُتقشِّرة يُمكن أن تكون حمراء أو مُلتهِبة
قد يسبب التندب
فحص الطبيب
تفحُّص الشعر الذي جرى انتزاعه تحت المجهر أو زرع لهذا الشعر
فحص ضوء وود أحيَانًا
ثعلبة الشدّ Traction alopecia
الضفائر أو لفائف الشعر أو تسريحة ذيل الحصان، والتي تُرِكت لفترةٍ طويلةٍ أو جرىّ شدَّها بشكلٍ مُحكمٍ جدًا
قد يسبب التندب
فحص الطبيب
هَوس نتف الشعر (شدّ الشعر القهري compulsive hair pulling)
نموذج لامُتناظر وغريب وغير مُنتظم لتساقُط الشعر عادةً
السلوك الوسواسي القهري في بعض الأحيان
يُصِيبُ النِّساء أكثر من الرجال بأربع مرَّات غالبًا
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
†يَجرِي في بعض الأحيان أخذ خزعة من فروة الرأس.
ACE = الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين؛ DHEAS = سلفات ديهيدرو إيبي أندروستيرون؛ FSH = الهرمون المُنبِّه للجُرَيب؛ LH = الهرمون الملوتن.