‡ يُسبِّبُ التقيُّؤ القوي (النَّاجم عن أيِّ اضطرابٍ أو حالةٍ) ظهور حَبراتٍ في أعلى الجذع والوجه في بعض الأحيان، والتي قد تشبه الحَبرات النَّاجمة عن التهاب السحايا بالمُكوَّرات السُّحائية، وهو أحد الأشكال الخطيرة من التهاب السحايا.وتكون شدَّة المرض عند الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا بالمكوِّرات السُّحائيَّة كبيرة، في حين تكون حالة الأشخاص الذين يعانون من حبراتٍ ناجمةٍ عن التقيؤ غالبًا جيِّدة.