بعض أسباب وملامح الغثيان والقيء
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
اضطرابات السبيل الهضمي
التهاب الزائدة أو اضطراب شديد مفاجئ آخر داخل البطن (مثل انثقاب الأمعاء أو التهاب المرارة أو التهاب البنكرياس)
آلام شديدة في البطن
الشعور بإيلام عند لمس البطن
اختبارات تصوير البطن (مثل التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة، و/أو التصوير بتخطيط الصَّدى، و/أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب)
عدم حدوث تبرُّز وعدم تكوُّن غازات
الشعور بمغص غير دائم في البطن
بطن منتفخ
يحدث عند الأشخاص الذين يُعانون من فتق أو الذين أجرَوا جراحةً في البطن عادةً
إجراء صورة بالأشعَّة السينيَّة للبطن يكون فيها الشخص في وضعيَّات مُسطَّحة وعاموديَّة
القيء والإسهال
الشُّعور بألم طفيف أو عدم الشعور بألم في البطن (إلَّا في أثناء القيء)
الحُمَّى أو دم في البراز في حالاتٍ نادرة
فحص البطن العادي
فحص الطبيب
خزل المعدة (تفريغ المعدة ببطء)
تقيُّؤ الطعام المهضوم جزئيًا بعد بضع ساعات من تناوله
يحدث غالبًا عند مرضى السُّكَّري الذين لديهم ارتفاع في سكر الدَّم (الغلوكوز) أو بعد جراحة البطن
فحص الطبيب
إجراء صورة بالأشعَّة السينيَّة للبطن يكون فيها الشخص مستلقيًا في وضعيَّات مُسطَّحة وعاموديَّة
المسح النووي لتقييم إفراغ المعدة عند الأشخاص الذين قد يكون لديهم خزل المعدة
الشُّعور بغثيان خفيف إلى معتدل لعدة أيام وأحيَانًا القيء
شعور عام بالمرض (التَّوعُّك)
تحوُّل لون البول إلى اللون الدَّاكن، ثمَّ اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)
نََقص الشَّهية
انزعاج خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن
الاختبارات الدموية
العِلَّوص Ileus (غياب مؤقَّت للحركات التَّقلُّصيَّة المعويَّة)
تقيُّؤ وتطبل البطن
قد يحدث بعد الجراحة، أو في المرض الشديد، أو مع الاضطرابات الشديدة في مستويات الكهارل
التصوير بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب
ابتلاع السُّموم (توجد الكثير من المواد التي يُسبِّب تناولها حدوث التقيؤ، ومن الأمثلة الشائعة نجد الكحول أو الأسبرين أو الحديد أو الرصاص أو المبيدات الحشريَّة)
يكون حدوث الابتلاع واضحًا في تاريخ الشخص الصحِّي
وتختلف الأعراض باختلاف المادَّة التي جرى تناولها
تعتمد على المادة المُتناوَلة ولكنَّها قد تشتمل اختبارات دمويَّة واختبارات وظائف الكبد
اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي
إصابة الرأس (كتلك النَّاجمة عن حادث حديث في السيارة أو إصابة رياضيَّة أو حادثة سقوط)
إصابة واضحة استنادًا إلى تاريخ الشَّخص
الصُّداع والتَّخليط الذهنِي وصعوبة تذكُّر الأحداث الأخيرة في كثيرٍ من الأحيان
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
صداع مفاجئ وغالبًا شديد
تَخليط ذهنيّ
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
البزل القَطَني إذا كانت نتائج التَّصوير المقطعي المُحوسَب طبيعيَّة
عدوى الدِّماغ (مثل التهاب السحايا)
الصُّداع التَّدريجي والتَّخليط الذهنِي
الحُمَّى والألم عند إمالة الرَّأس إلى الأمام في كثيرٍ من الأحيان
قد يُسبِّبُ طفحًا أرجوانيًّا محمرًّا من النقاط الصغيرة على الجلد (حَبَرات) إذا كان ناجمًا عن التهاب السحايا بالمُكوَّرات السُّحائيَّة‡
البَزل القَطني (يسبقه التَّصوير المقطعي المحوسَب للرأس في بعض الأحيان)
غثيان وتقيؤ شديد مصحوب بصداع و/أو دوخة
تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي MRI أو التصوير المقطعي المحوسب للرأس CT
استخدام القنب الهندي (الماريجوانا) (متلازمة التقيؤ المفرط التالي لاستخدام الكانابينُويد)
الغثيان والتقيؤ (الشديد في بعض الأحيان) وفقدان الوزن أحيانًا
يحدُث عادةً بعد الاستعمال طويل الأمد للقنب
الشعور بالراحة بعد الاستحمام بالماء الساخن أو اختفاء الأعراض بعد توقف الأشخاص عن استخدام الماريجوانا
فحص الطبيب
اختبار البول للتحري عن العقاقير
ازدياد الضَّغط داخل الجمجمة (مثل الضَّغط النَّاجم عن جلطة دمويَّة أو وَرَم)
الصُّداع والتَّخليط الذهنِي وأحيَانًا مشاكل في العصب أو الحبل الشوكي أو وظيفة الدِّماغ
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
التهاب التِّيه (التهاب الأذن الدَّاخليَّة)
الإحساس الكاذب بالحركة (الدُّوار) والحركة النَّفضيَّة النَّظميَّة (المنتظمة) للعينين (رأرأة) وتفاقم الأعراض عند تحريك الرَّأس
سماع صوت طنين في الأذنين في بعض الأحيان
فحص الطبيب
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
صداع الشقيقة migraine
صداع معتدل إلى شديد عادةً
يسبق الشُّعور بالصُّداع أحيانًا رؤية أضواء ساطعة وبقع عمياء (الأورة)
الشُّعور في بعض الأحيان بحساسيَّة للضوء (رُهاب الضَّوء) أو اضطرابات مؤقَّتة في التَّوازن أو في قوَّة العضلات
تاريخ من الهجمات المتشابهة المُتكرِّرة في كثيرٍ من الأحيان
فحص الطبيب
التَّصوير المَقطعي المُحوسَب أو التَّصوير بالرَّنين المغناطيسي للرأس وبزل قطني (إذا كانت نتائج الفحص غير واضحة)
وضوح العامل المُحرِّض استنادًا إلى تاريخ الشَّخص في الحركة، على سبيل المثال، في قارب، أو سيارة، أو طائرة
فحص الطبيب
الاضطرابات الَّنفسيَّة (مثل، نَقص الشَّهية العصبي والنُّهام العصابي)
عدم وجود إسهال أو ألَم في البَطن
التَّقيُّؤ الذي يحدث مع الشِّدَّة النَّفسيَّة غالبًا
النفور من تناول الطعام
فحص الطبيب
حالات مجموعيَّة (كامل الجسم)
زيادة كميَّة البول المطروحة (البُوال) يوميًّا والعطش الشديد (العُطاش) والإصابة بتجفاف شديد غالبًا
الاختبارات الدموية
التأثيرات الجانبية أو سُميّة المواد
تناول دواء، أو عقار غير مشروع، أو غيرها من المواد اعتمادًا على تاريخ الشَّخص
يختلف باختلاف المادة المُتناوَلة ولكنَّه قد يشتمل على اختبارات دمويَّة
اليرقان في أمراض الكبد المتقدمة في كثيرٍ من الأحيان
رائحة الأمونيا في التنفُّس عند الإصابة بالفشل الكِلوي
عند الأشخاص المعروف أنَّ لديهم اضطراب في كثيرٍ من الأحيان
حركة رفرفة بسيطة لليدين (الارتعاش الخافق)
اختبارات دمويَّة وبوليَّة لتقييم وظائف الكبد والكِلى
اختبارات دموية لتحديد مستوى الأمونيا في الدَّم
الحمل
الشُّعور بالغثيان أو القيء غالبًا في الصَّباح أو النَّاجم عن الطعام
الفحص الطبيعي (باستثناء الشخص الذي قد يكون مصابًا بالتَّجفاف)
انقطاع أو تأخُّر فترة الحيض في كثيرٍ من الأحيان
اختبار الحمل†
يكون التَّعرض محدودًا عادةً اعتمادًا على تاريخ الشخص
غثيان وقيء وإسهال شديد
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يوصي الأطبَّاء عادةً بإجراء اختبار البول للتَّحرِّي عن الحمل عند جميع النساء في سنِّ الإنجاب.
‡ يُسبِّبُ التقيُّؤ القوي (النَّاجم عن أيِّ اضطرابٍ أو حالةٍ) ظهور حَبراتٍ في أعلى الجذع والوجه في بعض الأحيان، والتي قد تشبه الحَبرات النَّاجمة عن التهاب السحايا بالمُكوَّرات السُّحائية، وهو أحد الأشكال الخطيرة من التهاب السحايا.وتكون شدَّة المرض عند الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا بالمكوِّرات السُّحائيَّة كبيرة، في حين تكون حالة الأشخاص الذين يعانون من حبراتٍ ناجمةٍ عن التقيؤ غالبًا جيِّدة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.