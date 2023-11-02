بعضُ أسباب وملامح الإغماء
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
الأسباب الخطيرة
اضطرابات صمّامات القلب، مثل تضيُّق الأبهري أو تضيق المترالي, أو فشل أحد صمامات القلب الاصطناعيَّة
اعتلال عضلة القلب (الاضطرابات التي تؤثِّر في عضلة القلب)، وخاصَّة اعتلال عضَلة القلب الضخامي
الإغماء في أثناء أو بعد التمرين، يليه التعافي الفوري
لدى الشباب أو كبار السن
عندَ الأشخاص الذين لديهم نفخة قلبيَّة معروفة، في كثير من الأحيان
تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية (دراسة تصويرية للقلب بالأمواج فوق الصوتية)
معدَّل ضربات القلب البطيء جدًّا (يكون أقل من 35 نبضة في الدقيقة عادةً)، وهو أكثر شُيُوعًا لدى كبار السن
معدل ضربات القلب السريع جدًّا ( يكون أكثر من 150 نبضة في الدقيقة عادةً)
الإغماء دون سابق إنذار، يليه التعافي مباشرةً بعدَ الصحو
الإغماء الذي قد يحدث للشخص في أي وضعية للجسم
في بعض الأحيان، لدى الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، وخاصة الأدوية المُستخدمة لعلاج اضطرابات القلب مثل اضطراب نظم القلب (الأدوية المضادَّة لعدم انتظام ضربات القلب) أو الذبحة الصدرية (مثل حاصرات بيتا و/أو حاصرات قنوات الكالسيوم)
تخطيط كهربائية القلب، وأحيَانًا تخطيط كهربائية القلب المتنقِّل والمستمر (باستخدام راصد هولتر أو التسجيل لوقت أطول باستخدام راصد الأحداث event monitor)
يتم اللجوء أحيانًا لاختبارات الدَّم لقياس الكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم
الانصمام الرئوي (انسداد أحد الشرايين في الرئتين عن طريق جلطة دموية)
ألم حادّ بالشهيق، وضيق في التنفُّس، وتنفُّس سريع، ومعدل سريع لنبضات القلب في كثير من الأحيان
حُمى خفيفة، أو خروج الدم مع السعال، أو صدمة في بعض الأحيان
تكون احتمالية ظهوره أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الانصمام الرئوي (مثل جلطات الدَّم السابقة، أو الجراحة الحديثة، وخاصةً جراحة الساقين، أو الراحة في السرير لفترات طويلة، أو وجود جبيرة على الساق، أو كبار السن، أو التدخين، أو السرطان)
تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أو المسح النووي للرئتين
في بعض الأحيان، يُجرَى اختبار للدَّم للكشف عن جلطات الدَّم (اختبار المثنوي-دي)
النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب myocardial infarction)
عند كبار السن عادةً
انِزعَاج في الصدر عادةً، أو الشعور بعسر الهضم، أو ضيق التنفُّس، أو الغثيان
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
تحاليل الدَّم لقياس المواد التي تشير إلى وجود ضَرَر في القلب (الواسمات الحيوية القلبية)
رد فعل تحسُّسي شديد (الحساسية المفرطة أو التأق)، ممَّا يَتسبَّب في انخفاض ضَغط الدم
الإغماء خلال أو بعد فترة وجيزة من التعرُّض لمسبب لرد فعل تحسسي، مثل دواء أو لدغة حشرة
التعرُّق المفرط وشحوب لون البشرة
لدى الأشخاص الذين قد أو قد لا يكون لديهم تاريخٌ طبي في الحساسية
الشَّرى، أو الأزيزي التنفُّسي، أو تورم جزء من الجسم (يُدعى وذمة وعائية) عادةً
اختبارات الحَساسية
الإغماء بعدَ فترة من الأَعرَاض الأخرى، بما في ذلك التَّخليط الذهنِي والارتعاش والتعرُّق
عدم الاستجابة أو التَّخليط الذهنِي إلى أن تجري معالجة الشخص
لدى المصابين بالسكَّري دائمًا تقريبًا
قياس مستوى الغلوكوز عن طريق وخز الإصبع
التعافي الفوري بعدَ تسريب الغلوكوز
الأسباب الأقل خطورةً
زيادة الضغط في الصدر (على سبيل المثال، بسبب السعال أو الإجهاد في أثناء التبول أو التغوُّط)
الإغماء في أثناء نَشاط يزيد الضغط في الصدر
أعراض تحذيريَّة (على سبيل المثال، الدوخة، أو الغثيان، أو التعرق)
التعافي السريع ولكن ليس الفوري (في غضون 5 إلى 15 دقيقة، ولكن قد يشعر الشخص بالتوعُّك لعدة ساعات)
فحص الطبيب فقط
انفعال قوي (مثل الألم، أو الخوف، أو الضيق عند رؤية الدم)
الإغماء عند مواجهة انفعال قوي
أعراض تحذيريَّة (على سبيل المثال، الدوخة، أو الغثيان، أو التعرق)
التعافي السريع ولكن ليس الفوري (في غضون 5 إلى 15 دقيقة)
وهناك سببٌ يكون واضحًا عادةً
فحص الطبيب فقط
صداع الشقيقة migraine
يسبق الإغماء أحيانًا اضطرابات في الإحساس، أو الرؤية، أو غيرهما من الوظائف (تسمى الأورة أو النَّسمة)
صداع نابض، على جانب واحد من الرأس غالبًا
الحساسيَّة للضوء و/أو الأصوات
فحص الطبيب فقط
الوقوف لفترة طويلة
سبب واضح ظهر من خلال معرفة التاريخ الطبي للمريض
لا توجَد أعراضٌ أخرى
فحص الطبيب فقط
الحمل
لدى النساء الصحيحات في سن الإنجاب
لا توجَد أعراضٌ أخرى
لدى النساء اللواتي هنَّ في بداية الحمل أو هنَّ حوامل ولكن لم يعرفن ذلك بعد عادة
اختبار الحمل عن طريق البول
حَالة فرط التهوية
شعور بالتنميل حولَ الفم أو في الأصابع قبل الإغماء، في كثير من الأحيان
في أثناء أو خلال الاستجابة لحالة انفعاليَّة عادةً
التنفُّس السريع، الذي قد لا يلاحظه الشخص أو الآخرون
لدى الشباب عادةً
فحص الطبيب فقط
الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدَّم (ولكن نادرًا ما تكون حاصرات بيتا)، مثل مُدرات العروة والنترات
الدوخة التي يليها الإغماء في غضون عدة دقائق من الجلوس أو الوقوف
انخفاض ضغط الدَّم عندَ الوقوف، يظهر خلال الفحص
فحص الطبيب
اختبار إمالة الطاولة أحيَانًا
الأدوية التي يمكن أن تسبِّب عدم انتظام أو سرعة معدل ضربات القلب من خلال التأثير في النشاط الكهربائي للقلب ، مثل مضادَّات الذهان (بشكل رئيسي الفينوثيازينات)، وبعض الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي ، وبعض مضادَّات الاكتئاب ، وبعض المضادَّات الحيوية‡
الخفقان والدوخة في بعض الأحيان
فُقدان الوعي المفاجئ
فحص الطبيب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي (الذي ينظم عمليات الجسم الداخلية التي لا تتطلب جهدًا واعيًا أو شعوريًا، مثل ضغط الدم)
الدوخة التي يليها الإغماء في غضون عدة دقائق من الجلوس أو الوقوف
انخفاض ضغط الدَّم عندَ الوقوف، يظهر خلال الفحص
فحص الطبيب
اختبار إمالة الطاولة أحيَانًا
إزالة الإشراط أو التكيف الناجم عن الراحة في الفراش لعدة أيام
الدوخة التي يليها الإغماء في غضون عدة دقائق من الجلوس أو الوقوف
انخفاض ضغط الدَّم عندَ الوقوف، يظهر خلال الفحص
فحص الطبيب
اختبار إمالة الطاولة أحيَانًا
الدوخة التي يليها الإغماء في غضون عدة دقائق من الجلوس أو الوقوف
التّعب المزمن
البراز الداكن أو فترات من الحيض الغزير أحيَانًا
تعدادالدَّم الكامل
اختبارات البُراز للتحقق من وجود الدم فيه
* يُجرى فحص الطبيب دائمًا.تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يُجرَى تخطيط كهربيَّة القَلب لجميع الأشخاص الذين أغمِي عليهم، ويمكن قياسُ مستويات الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على أحد الأصابع (قياس التأكسج النبضي).
‡ يُعدُّ معدَّل ضربات القلب الأقل من 35 نبضة في الدقيقة أو الأكثر من 150 نبضة في الدقيقة سببًا خطيرًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.