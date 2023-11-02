* يُجرى فحص الطبيب دائمًا.تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† يُجرَى تخطيط كهربيَّة القَلب لجميع الأشخاص الذين أغمِي عليهم، ويمكن قياسُ مستويات الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على أحد الأصابع (قياس التأكسج النبضي).

‡ يُعدُّ معدَّل ضربات القلب الأقل من 35 نبضة في الدقيقة أو الأكثر من 150 نبضة في الدقيقة سببًا خطيرًا.